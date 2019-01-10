На форуме «ПолитНавигатора» появился строгий модератор

10.01.2019, Москва, Виктор Орлов

Читатели «ПолитНавигатора» неоднократно обращали внимание на атаки украинских ботов и спамеров, которые происходят на форуме сайта в обсуждениях новостных материалов.

На днях по приглашению редакции на форуме появился модератор, который теперь будет строго следить за соблюдением правил. Это юрист, бывший депутат парламента Крыма, участник движения за воссоединение полуострова с Россией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как читателя сайта, расстраивало то, что форум «ПолитНавигатора» стали оккупировать боты из сопредельного государства, некоторые из них работают явно по методичкам «Минстэця». Они многократно предпринимали попытки превращать российский форум в «помойку» – просто флуд, спам, посты, унижающие крымчан и нашу Родину, брань, нецензурщину. А программист всего ресурса просто физически не успевал ещё и следить за форумом, его «чистить».

Я не раз писал в редакцию ПН о том, что снова пошла атака из сопредельного государства, появились боты «Минстэця». Отмечал, что на украинских форумах никакой критики «незалежной» просто не допускается, и всё чужое (для их идеологии) удаляется без предупреждения.

В конце концов, редакция предложила мне заняться администрацией форума…

Полагаю, что со своими чёткими пророссийскими убеждениями и профессиональным (инженерным, юридическим, политическим, руководительским) опытом я смогу навести должный порядок на форуме.

Что будет недопустимо на форуме.

За нецензурщину, хамство, националистические проявления, оскорбления (личные, а тем более – в адрес Крыма или нашего государства, равно как Президента), спам и флуд – первый раз – предупреждение, если «оно» не поняло – в бан!

При такой огромной посещаемости «ПН», за всеми юзерами и постами, естественно не уследишь. Иногда могу что-то и не заметить. Поэтому просьба – если самим увидите нарушения, нажимайте справа над постом кнопочку «Спам» или «Пожаловаться», указав на что жалоба.

Кстати, с некоторыми юзерами мы уже познакомились и нашли общий язык», – обращается к читателям модератор, который будет доступен под ником «Кот-Мостик Шерлок Ватсон».

Посетители «ПолитНавигатора» уже смогли оценить первые результаты работы модератора – попытки спама и ругани на форуме стали жестко пресекаться.

Модератор пока что следит за форумом на волонтерских началах. Чтобы строгое соблюдение порядка соблюдалось и впредь, просьба к читателям поддержать работу модератора:

Карта «Сбербанка России»: 5469380053262415

Кошелёк WebMoney: R521060319296