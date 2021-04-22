На форуме в Донецке призвали официально зафиксировать понятия русскости и Новороссии

22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Для дальнейшего эффективного развития русского единства необходимо чётко зафиксировать, что русский – это триединый русский народ, великороссы, малороссы и белорусы, а также вернуть слово Новороссия, за которое на Украине фактически предусмотрены репрессии, в разряд академического исторического термина.

Об этом в Донецке на форуме «Единство русских: защита прав и свобод» заявил экс-депутат горсовета Одессы, журналист Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим о единстве русских, о помощи русским, оказавшимся по ту линию фронта. Нам немножко не хватает определения русскости. Вот, моя фамилия Васильев, но у нас тут есть Чаленко. Он нерусский? Или вот, например, Денис Пушилин, это русская фамилия, а вот первый глава ДНР, он Александр Захарченко. Он нерусский? Вот, мы должны сказать, что русский – это триединый русский народ, великороссы, малороссы и белорусы. Это должно быть записано, каким именно русским мы помогаем», – предложил одессит.

Также он обратил внимание на то, что неслучайно русские на территории Украины проживают неравномерно.

«Они проживают компактно в областях, которые принято называть Юго-востоком. Но у этого региона есть историческое, а не географическое название, которое сегодня, к сожалению, всего несколько раз прозвучало, это территория Новороссии.

То есть, русские компактно в составе современного украинского государства живут в историческом регионе Новороссия. И это точно так же должно быть зафиксировано, потому что за одно это слово на Украине сегодняшний режим просто преследует людей за одно употребление этого вполне академичного исторического и актуально-политического термина», – добавил Васильев.

«Я поддерживаю вас в том, что нужно определить понятие, каких же русских мы защищаем, какая это категория людей, – поддержала спикера депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина. – Но позвольте с вами не согласиться, что русские – это три национальности, а если это грузин, который разделяет ценности Русского мира, который вырос на наших моральных ценностях? Вот здесь, очень тонкая грань – не скатиться в национализм».

«Понимаете, если найдётся такой грузин, который скажет, что он не грузин, а русский, что определяет себя как русского, то мы, безусловно, его так и определим. Но вы не укажете на ту территорию, где такие «грузины», которые негрузины, а русские, преобладали как население», – оппонировал журналист.

«А я вам указываю, могу привести цифры и массу данных, что такие люди как русские количественно преобладают в регионе Новороссии. Поэтому здесь слово «национализм» не нужно бояться, потому что я напомню, что по доктрине «Русский Донбасс» ДНР является русским национальным государством. Никто от этого не умер, никакой грузин, который разделяет наши ценности, не схватился за сердце и не упал замертво. Поэтому я апеллирую к этому документу», – пояснил Васильев.