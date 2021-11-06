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06.11.2021 20:00 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Права человека, Украина
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На форуме в Киеве переругались из-за запрета выборов на Донбассе

Новости УкраиныЕсли власти называют «Украиной» территорию подконтрольной Киеву части Донбасса, то местные жители должны быть...

Если власти называют «Украиной» территорию подконтрольной Киеву части Донбасса, то местные жители должны быть обеспечены всем перечнем базовых прав и сервисов. В реальности этого не происходит.

Об этом на форуме в Киеве заявила представитель грантоедской организации «Опора» Ольга Айвазовская, бывший член украинской делегации на переговорах с ЛДНР в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе дискуссии глава оккупационной «Луганской военно-гражданской администрации» Сергей Гайдай не смог сдержать раздражения из-за упреков о том, что 18 «территориальных общин» на подконтрольной Киеву территории Донбасса фактически были лишены права голоса – там были отменены выборов.

Чиновник оправдал дискриминацию местных жителей продолжением боевых действий.

«Когда ввели такое понятие в принципе – военно-гражданская администрация? Когда началась военная вооруженная агрессия РФ, когда началась война, и почему-то о войне очень часто забывают люди, которые дискутируют об отдельных вещах. Почему-то я не вижу, чтобы с военными общались по поводу волеизъявления какого-то солдата, который стоит метр вправо или метр влево в отношении своей позиции. Да война у нас идёт, гибнут люди», – отмахнулся Гайдай.

По его словам, отмена выборов в прифронтовой зоне полностью оправдана.

«Почему-то об этом мы совсем не говорим. Мы помним о том, как были проведены чудесные выборы в Крыму, там было волеизъявление людей. Мы все сейчас с этим соглашаемся или нет? Референдум – такие же выборы, так считает РФ, что это такие же выборы были. Мы понимаем, что это было», – возмущался чиновник.

В ответ Ольга Айвазовская заявила, что сравнение выборов на контролируемой Украиной территории с происходящим в Крыму и ЛДНР выставляет украинскую власть на Донбассе несостоятельной и безответственной.

Айвазовская проговорилась, что выборы запрещены не из соображений безопасности, а из-за того, что население там не поддерживает действующую власть в Киеве.

«Сравнивать территории, которые подконтрольны правительство Украины с неподконтрольными территориями – это признавать, что государство Украина неспособно обеспечить безопасность гражданам отдельно в тех администрациях, где не ведутся активные боевые действия, но есть вероятность ДРГ, есть вероятность взрыва селитры, поджога, или других контроверсионных действий.

Соответственно, если так опасно жить в этой общине, то, возможно, нужно предупредить население, что в школу ходить нельзя, что медицинские учреждения посещать нельзя и так далее? Проблема в том, что по ряду администраций исключительно политическая причина, и это известно всем, в том числе присутствующим тут экспертам», – сказала Айвазовская.

Она подчеркнула, что жители Донбасса подвергаются дискриминации исключительно из соображений политической целесообразности находящихся у власти чиновников.

«Закон и права политической целесообразностью подменять нельзя, потому что сегодня при власти вы – хорошие люди, патриоты, профессионалы, мотивированные, хорошо работаете с бюджетами, с управлением территорией, а завтра после этого придёт другая власть, и она будет использовать эти методы, но против другой группы населения, или другим образом…

Сравнивая выборы, которые не происходят в общинах, где они могут проводиться, с Крымом, или, не дай Бог, с территориями оккупированного Донбасса, вы признаете несостоятельность государства и безответственность его там.

Потому что, когда мы признаём, что те территории оккупированы, юрисдикция там о ведении контроля чья? Не Украины. Когда мы управляем территориями, которые на 100% под контролем государства Украина, они должны быть обеспечены всем перечнем базовых возможных прав для граждан, населения, сервисов», – объяснила Айвазовская.

Однако в защиту Гайдая выступил член Центральной избирательной комиссии Украины Юрий Мирошниченко.

«Вы считаете, что для губернатора выгодно, чтобы в той громаде не провели выборы, и он там будет контролировать, как проводится бюджетный процесс, а в этой громаде пусть проводят? Нет, тут есть что-то глубже, и это не эмоция, это не желание помешать. Есть обстоятельства, которые не позволяют дать нам добро на проведение. Возможно, их аргументы неубедительны. Для меня они тоже неубедительны. Но вместе с тем ставим себя на место главы военно-гражданской администрации.

Он собирает силовиков, потому что они военные, не правоохранительные органы, и они чётко дают свою экспертную позицию по поводу того, что проводить выборы нельзя. И что ВГА должно сказать – мы игнорируем позицию военных, мы игнорируем позицию СБУ, мы игнорируем позицию национальной полиции? Нет, то есть он идёт по процедуре», – утверждал Мирошниченко.

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