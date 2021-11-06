На форуме в Киеве переругались из-за запрета выборов на Донбассе

06.11.2021 20:00 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если власти называют «Украиной» территорию подконтрольной Киеву части Донбасса, то местные жители должны быть обеспечены всем перечнем базовых прав и сервисов. В реальности этого не происходит.

Об этом на форуме в Киеве заявила представитель грантоедской организации «Опора» Ольга Айвазовская, бывший член украинской делегации на переговорах с ЛДНР в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе дискуссии глава оккупационной «Луганской военно-гражданской администрации» Сергей Гайдай не смог сдержать раздражения из-за упреков о том, что 18 «территориальных общин» на подконтрольной Киеву территории Донбасса фактически были лишены права голоса – там были отменены выборов.

Чиновник оправдал дискриминацию местных жителей продолжением боевых действий.

«Когда ввели такое понятие в принципе – военно-гражданская администрация? Когда началась военная вооруженная агрессия РФ, когда началась война, и почему-то о войне очень часто забывают люди, которые дискутируют об отдельных вещах. Почему-то я не вижу, чтобы с военными общались по поводу волеизъявления какого-то солдата, который стоит метр вправо или метр влево в отношении своей позиции. Да война у нас идёт, гибнут люди», – отмахнулся Гайдай.

По его словам, отмена выборов в прифронтовой зоне полностью оправдана.

«Почему-то об этом мы совсем не говорим. Мы помним о том, как были проведены чудесные выборы в Крыму, там было волеизъявление людей. Мы все сейчас с этим соглашаемся или нет? Референдум – такие же выборы, так считает РФ, что это такие же выборы были. Мы понимаем, что это было», – возмущался чиновник.

В ответ Ольга Айвазовская заявила, что сравнение выборов на контролируемой Украиной территории с происходящим в Крыму и ЛДНР выставляет украинскую власть на Донбассе несостоятельной и безответственной.

Айвазовская проговорилась, что выборы запрещены не из соображений безопасности, а из-за того, что население там не поддерживает действующую власть в Киеве.

«Сравнивать территории, которые подконтрольны правительство Украины с неподконтрольными территориями – это признавать, что государство Украина неспособно обеспечить безопасность гражданам отдельно в тех администрациях, где не ведутся активные боевые действия, но есть вероятность ДРГ, есть вероятность взрыва селитры, поджога, или других контроверсионных действий. Соответственно, если так опасно жить в этой общине, то, возможно, нужно предупредить население, что в школу ходить нельзя, что медицинские учреждения посещать нельзя и так далее? Проблема в том, что по ряду администраций исключительно политическая причина, и это известно всем, в том числе присутствующим тут экспертам», – сказала Айвазовская.

Она подчеркнула, что жители Донбасса подвергаются дискриминации исключительно из соображений политической целесообразности находящихся у власти чиновников.

«Закон и права политической целесообразностью подменять нельзя, потому что сегодня при власти вы – хорошие люди, патриоты, профессионалы, мотивированные, хорошо работаете с бюджетами, с управлением территорией, а завтра после этого придёт другая власть, и она будет использовать эти методы, но против другой группы населения, или другим образом… Сравнивая выборы, которые не происходят в общинах, где они могут проводиться, с Крымом, или, не дай Бог, с территориями оккупированного Донбасса, вы признаете несостоятельность государства и безответственность его там. Потому что, когда мы признаём, что те территории оккупированы, юрисдикция там о ведении контроля чья? Не Украины. Когда мы управляем территориями, которые на 100% под контролем государства Украина, они должны быть обеспечены всем перечнем базовых возможных прав для граждан, населения, сервисов», – объяснила Айвазовская.

Однако в защиту Гайдая выступил член Центральной избирательной комиссии Украины Юрий Мирошниченко.

«Вы считаете, что для губернатора выгодно, чтобы в той громаде не провели выборы, и он там будет контролировать, как проводится бюджетный процесс, а в этой громаде пусть проводят? Нет, тут есть что-то глубже, и это не эмоция, это не желание помешать. Есть обстоятельства, которые не позволяют дать нам добро на проведение. Возможно, их аргументы неубедительны. Для меня они тоже неубедительны. Но вместе с тем ставим себя на место главы военно-гражданской администрации. Он собирает силовиков, потому что они военные, не правоохранительные органы, и они чётко дают свою экспертную позицию по поводу того, что проводить выборы нельзя. И что ВГА должно сказать – мы игнорируем позицию военных, мы игнорируем позицию СБУ, мы игнорируем позицию национальной полиции? Нет, то есть он идёт по процедуре», – утверждал Мирошниченко.