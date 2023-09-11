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Суть украинской независимости в том, чтобы выбирать, от кого зависеть.

Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил раненый в голову на фронте и лишившийся глаза украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат известного подстрекателя госпереворота в Киеве Мустафы Найема, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говоря о независимости Украины сейчас, я не думаю, что мы независимы. Мы зависим от международных партнеров, мы без них бы сейчас не смогли. Но мы празднуем независимость. То есть мы выбрали, от кого зависеть – это наша свобода была: зависеть от России и коррупционной системы координат или зависимость от международных партнеров и цивилизованного мира», – сказал ВСУшник.

«Я хочу этот выбор за собой оставить – то есть иметь возможность выбирать, какой жизнью я хочу жить. И я хочу, чтобы были правила игры, чтобы это была сила права, а не право силы, как это происходит в России», – заявил Найем.