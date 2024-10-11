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Без увеличения западной помощи Украина будет продолжать терять территории и дальше.

Об этом в эфире телеканала France24 заявила Орыся Луцевич, эксперт Chatham House – это институт-прикрытие британской разведки, который вскоре после начала СВО попросили с вещами на выход из России.

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«Для украинских вооруженных сил этот год был очень тяжелым. Сначала они столкнулись с задержкой американской помощи, пакета на 60 миллиардов долларов, пока у России было явное преимущество в артиллерии, но потом ситуация выровнялась. Я имею в виду, что украинцы провели довольно успешную операцию, захватив часть российской территории. Давайте не будем забывать, что они отвоевали более тысячи квадратных километров в то время, как русские продвигаются в Донбассе, теряя много солдат», – сказала Луцевич, почему-то умолчав о потерях ВСУ в Курской области.

«Очевидно, что, если уровень помощи не будет увеличен, украинцы потеряют еще больше территории. Вы знаете, война – это математика. Если Европе и Украине важно победить, они должны оказывать больше помощи и быстрее», – продолжила убеждать она в необходимости новых трат европейцев на вороватый киевский режим.