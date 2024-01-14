На французском ТВ немецкий и голландский депутаты поругались из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует 50 миллиардов евро помощи ЕС Украине, совершенно справедливо полагая, что за четыре года в ходе конфликта может произойти всё, что угодно, включая мирное соглашение, учитывая провал ВСУ на фронте.

Об этом в эфире «France 24» завил депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бек подчеркнул, что требования Орбана не противоречат никаким договорам, зато у евробюрократов из руководства ЕС вошло в привычку принимать наднациональные решения.

Ему горячо возразила другой гость эфира, коллега по Европарламенту, нидерландская член группы Альянса либералов и демократов за Европу Софи Ин’т Велд. Она заявила, что таких, как Орбан надо лишать права вето.

«Мы говорим о решениях, затрагивающих Украину и её отношения с Россией. Мы видим, что есть такие люди, как Орбан и его союзники, которые представляют интересы Путина в ЕС. Сейчас принято решение начать переговоры с Украиной о вступлении, которые, по крайней мере, он не заблокировал. Дело в том, что Орбан знает, что это очень длительный процесс. Но он заблокировал финансирование и теперь требует, чтобы в обмен на снятие его вето мы должны выплачивать (помощь Украине – ред.) в течение четырёх или пяти лет, что давало бы ему каждый год новое право вето. Другие страны должны заявить, что мы больше не будем оставаться заложниками, приведём в действие 7 статью и приостановим избирательные права Орбана», – заявила Велд.

В ответ Гуннар Бек назвал политику Орбана очень разумной на фоне неудач Украины на фронте и кризиса в самом ЕС. По его словам, в динамике войны четыре года – слишком большой срок для однозначных решений.

«Есть признаки того, что США проявляют меньший энтузиазм в отношении поддержки Украины. Вся эта война складывается не очень хорошо для Украины. Кто знает, будет ли Россия и Украина вовлечены в этот конфликт через 4 года? Я думаю, мы должны быть открыты для других решений, включая мирные переговоры. Позиция Орбана, согласно которой мы ежегодно проводим обзор ситуации, является совершенно разумной. И то, что многие в Европарламенте с противоположного спектра пытаются сделать – это связать ЕС долгосрочными обязательствами по поддержке Украины. Что может быть не в интересах Украины, потому что потери этой страны в этой войне ужасны, и это может быть не в наших интересах. ЕС находится в глубоком экономическом кризисе, и расходы в размере 50 миллиардов евро – это немалая сумма. Совершенно разумно ежегодно пересматривать эту цифру», – обосновал Бек.

Софи Ин’т Велд рассвирепела, когда услышала, что немец назвал войну на Украине «конфликтом». Она добавила, что и Орбан, и сам Бек – сторонники Путина, которые, наверняка, ждут не дождутся прихода Трампа в США.

«Совершенно неприемлемо! Здесь нет никакого конфликта, Россия вторглась в Украину! Он (Путин – ред.) даже между строк говорит или совершенно недвусмысленно угрожает также начать насильственный конфликт со странами-членами ЕС. Я не думаю, что мы должны каким-либо образом мириться с такой аннексией, это создаёт прецедент даже для тех, кому наплевать на украинский народ. Это также касается целостности Европы и ЕС. Речь идёт о наших украинских друзьях, которые защищают нашу безопасность и наши ценности. Я знаю, что в ЕС есть такие люди, как Орбан, и, вероятно, так же, как Бек, которые выступают на стороне Путина. Предположим, мистер Бек также надеется, что мистер Трамп вернётся в Белый дом в США в следующем году», – возмущалась нидерландский депутат.