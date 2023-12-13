На французском ТВ показали, как США зарабатывают на украинской бойне

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США стимулируют продолжение войны на Украине, выпуская ракеты и снаряды для Киева, тем самым поднимая своё производство и воскрешая американские захолустные города.

Сюжет об этом показал французский канал «LCI», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что ещё в ноябре президент Украины Владимир Зеленский аргументировал продолжение поставок оружия Киеву тем, что это выгодно и самим США.

В студии привели в пример небольшой городок Кандем в южном Арканзасе с населением 2 тысячи, популяция которого сокращается в последние десятилетия. Однако, отметил ведущий, с войной на Украине забрезжила надежда – это ракеты для «Химарс», изготовленные на заводе Lockheed Martin в Кандеме, с перспективой увеличения производства в два раза к 2025 году.

«Вы идёте на завод, вакансии исчисляются десятками, и это квалифицированные рабочие места – старшие инженеры, технологи. И весь регион приветствует это. Торговая палата Арканзаса говорит – самая крутая вещь, которую делали в Арканзасе, это ракеты. Или как на самом деле мы пытаемся извлечь выгоду из помощи Украине», – комментирует ведущий канала.

Другим местом он назвал городок Мескит на окраине Далласа, где General Dynamics запускает в следующем году завод по выпуску 155-мм снарядов для артиллерии.

«Обещание довольно заманчивое. 20 тысяч снарядов в месяц, 125 рабочих мне, 500 тысяч долларов налогов для местных властей. Таких примеров можно привести десятки. Если посмотреть на карту, вы увидите маленькие точки – это разработанная система, и мы видим, что это приносит пользу практически всей стране», – отметил телеведущий.

Он добавил, что помимо Зеленского об этих перспективах говорят и в Белом доме.

«Байден в прошлом месяце сказал, что ракеты для «Пэтриот» производятся в Аризоне, артиллерийские снаряды в 12 штатах. Блинкен четыре дня назад говорил, если вы посмотрите на инвестиции, которые мы вложили в оборону Украины, 90% средств военной помощи было потрачено здесь, в США, это знаменитое расследование The Washington Post. Но администрация США идёт немного дальше, она распространяет карты, какой штат что получил, на какой штат было оказано влияние, воздействие на промышленную основу», – продемонстрировал карту ведущий канала.

Также он указал на материал NBC News, где поднимается вопрос возобновления производства ПЗРК «Стингер».

«Миллиардные расходы это хорошо, но для их реализации нужно время. Мы должны перезапустить производственные линии, которые были приостановлены. Мы можем подумать о ракетах «Стингер», они не производились американцами с 2005 года, и тогда нужно найти квалифицированных сотрудников. И здесь я возвращаюсь к своему примеру в Кандеме. Проблема в том, что сегодня нужно убедить инженеров, старших сборщиков переехать жить в Кандем вглубь Арканзаса. Вы видите, что между количественными инвестициями и реальностью розничной торговли – также иногда существует небольшой разрыв», – отмечает телевезионщик.