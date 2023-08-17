На фронт бросают калек, количество отказников зашкаливает – украинский медик

На фронт на Украине хватают и везут больных и хромых – людей, которые неспособны пробежать даже стометровку.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил основатель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко, скандально известный тем, что отдал приказ своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Друзенко, насильственная мобилизация показывает, что с ресурсами на Украине все хуже и хуже.

«То, что тут что-то не так, люди даже под погонами, которых просят держать язык за зубами, говорят иногда даже открыто. Мне кажется, мы в том состоянии, когда главный вопрос перебрасывается внутрь. Вчера The Guardian, газета мирового уровня, на 1-й странице выходит большая статья, материал о том, как сложно сейчас мобилизовать людей, видео из Одессы, где скручивают человека, везут его в бусике. А я вам скажу – этих людей везут на фронт, часто больных, которые в критической физической форме. И дальше они становятся только обузой… С людьми, с мотивированными людьми, с подготовленными людьми все хуже и хуже. То есть в «Гвардии наступления» внезапно встречаю человека, которого с ПДМГ прогнали за мародерство, потому что он мародерил 300-х в «скорой», мы его выгнали. Уже герой, мобилизовался, вернулся, как он говорит, на передок, но передок, очень далекий от фронта. Вернулся на фронт. И это же распиаренные штурмовые батальоны», – заявил Друзенко.

Еще одной проблемой, по его словам, является массовый отказ мобилизованных от выполнения боевых распоряжений.

«Отказники сейчас – это же, к сожалению, массовое явление на фронте. «Контрики» с утра до вечера занимаются оформлением отказников. Потому что какая там процедура – он отказывается идти на боевое распоряжение, его отправляют на обследование к психиатру, психически ли он здоров. Если есть подтверждение, то ему во второй раз перед строем зачитывают БР-ку, и только потом, если он во второй раз отказывается может начинаться расследование. Потому что, с одной стороны, поймали человека с коллекцией болезней, который и сто метров не пробежит, на улице, запихали, он никогда особо не был патриотом и не мечтал умереть за Украину. Выдали «калаш», который не смазан и даже затвор не передергивается. «Иди, штурмуй орков». Наверное, есть, какая-то логика, что лучше отсидеть в тюрьме, есть больше шансов выжить. Это плохая логика, но она работает, люди такие, как есть», – заявил Друзенко.