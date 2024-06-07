На фронт гонят пожарных и спасателей

Вадим Москаленко.  
07.06.2024 14:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Украина


Украинское правительство манипулирует законом о мобилизации, руководство Госслужбы по чрезвычайным ситуациям получит бронь, а простые специалисты – кадровое ядро – будет уничтожено на фронте.

 «Что делает правительство? Уже вчера, наплевав на все, на протесты, петиции, принимает постановление, в котором бронирование до 50 процентов только. Работники рядовые говорят: мы знаем, как это будет, сейчас руководство получит бронь, а кто будет спасать, кто будет тушить пожары?», – заявил на заседании Верховной рады печально известный депутат Алексей Гончаренко.

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Украинское правительство манипулирует законом о мобилизации, руководство Госслужбы по чрезвычайным ситуациям получит бронь, а...

По его мнению, в результате «будет уничтожено кадровое ядро ГСЧС», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Кто будет тушить пожары, кто будет спасать после российских обстрелов?» – сказал Гончаренко.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что ежемесячно потери ВСУ составляют 50 тысяч человек, даже повальная мобилизация не сможет компенсировать убыль личного состава в украинской группировке.

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