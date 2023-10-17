«На фронт их!» – в Раде требуют отставки министров, Разумков обвинил Зе-команду в измене

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Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, возобновляющий проведение налоговых и других видов проверок на стратегических предприятиях.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О катастрофических последствиях такого решения рассказал депутат Дмитрий Разумков.

«Сегодня у нас законопроект 10016, который возвращает тотальные проверки, для того бизнеса, который помогает армии, который обеспечивает ту часть украинского бюджета, которая идет исключительно на Вооруженные Силы Украины. Нажав сегодня зеленую, вы их уничтожите, а фактически уничтожите себя, потому что не будет тех предприятий, которые будут платить налоги, с которых будут выплачиваться зарплаты нашим защитникам, покупаться и ремонтироваться техника, закупаться снаряды и тому подобное. Вы сегодня своим голосованием фактически уничтожите экономику Украины», – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что этот закон принесёт бюджету только убытки и ещё большую коррупцию, чем уже есть.

«Скажите, пожалуйста, а возвращение тотальных проверок с абсолютно коррумпированной налоговой таможней, это не ухудшение их условий?.. Ухудшение. И вы это хорошо знаете, многие пришли из бизнеса. Мы не сможем обеспечить потребности украинской армии, мы не сможем обеспечить потребности тыла, мы не сможем выполнить то, что нам с вами в качестве задачи поставило общество, – одержать победу в этой войне. Голосование за этот закон – это еще один шаг, к сожалению, к измене. К измене, коллеги! Пусть [министры] напишут заявление, пусть имеют совесть, придут и скажут: Мы ошиблись, мы – бездари, мы неэффективны, и идут занимаются чем-то другим. У нас сегодня недостаточно военных на фронте, большая потребность в мобилизации, я думаю, что они могли бы приобщиться к этому процессу и не словом, а делом помочь Вооруженным Силам Украины. Потому что пока что – то, что они делают, приносит лишь убытки, приносит лишь поражения, приносит лишь уныние украинского народа и украинской армии во власти и, к сожалению, отдаляет нашу с вами победу», – подытожил депутат.

Тем не менее, в ходе голосования документ поддержали 237 депутатов из необходимых 224. Законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.