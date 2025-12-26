«На фронт никак не влияет» – в Киеве рассказали, зачем Зеленскому теракты в РФ
Убийства и другие теракты на территории России не влияют на фронт, и нужны Киеву только для того, чтобы создать «победную» картинку для своего населения.
Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Четыре года нам рассказывали, что знать противника не надо, там все трусливые долбодятлы. То есть, была недооценка противника – и переоценка себя.
Нам ведь вдалбливали это в голову. Выйдите на улицу – и спросите любого зрителя «Единых новостей»… Он вам в лицо плюнет, если вы заговорите [о поражениях ВСУ].
Он скажет, что такого не может быть, потому что они там унитазы воруют, и генералы трусливые. И что мы всех генералов уничтожаем», – сказал Стариков.
«Кстати, то, что мы проводим специальные военные операции на территории противника, никоим образом не влияет на линию боевого соприкосновения. А это означает, что никоим образом не влияет на исход российско-украинской войны», – добавил он.
