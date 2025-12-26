Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Убийства и другие теракты на территории России не влияют на фронт, и нужны Киеву только для того, чтобы создать «победную» картинку для своего населения.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Четыре года нам рассказывали, что знать противника не надо, там все трусливые долбодятлы. То есть, была недооценка противника – и переоценка себя. Нам ведь вдалбливали это в голову. Выйдите на улицу – и спросите любого зрителя «Единых новостей»… Он вам в лицо плюнет, если вы заговорите [о поражениях ВСУ]. Он скажет, что такого не может быть, потому что они там унитазы воруют, и генералы трусливые. И что мы всех генералов уничтожаем», – сказал Стариков.