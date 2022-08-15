На фронтах денацифицируют тягнибоковцев короткими интервалами

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Новости Украины

В ходе проведения СВО на Украине несёт потери батальон «Свобода» – прикомандированное к Нацгвардии подразделение, состоящее из националистов одноимённой партии, запрещенной в РФ.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил сослуживец погибшего Алексей Кайда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он написал, что на фронтах погиб командир 6 роты батальона «Свобода» Андрей с позывным «Тихий».

«Если бы не ты, как минимум, нескольких бойцов из подразделения не было бы в живых при выходе из Северодонецка …» – пишет «побратим».

Буквально через несколько часов он сообщил ещё об одной потере.

«Юрий Гибалюк. Проклятая война забирает лучших. Ты был искренним, надежным, профессионалом своего дела, Человеком с прописной буквы, с чистым сердцем», – написал Кайда и опубликовал фото сослуживца-боевика.