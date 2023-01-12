На фронтах и в тылах снова душно завоняло Абрамовичем

Конспирологическими версиями обрастает встреча уполномоченных по правам человека России и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца в Анкаре.

Омбудсмены встретились там как участники международной конференции «Будущее прав человека в 21 веке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как написала Москалькова, они договорились продолжать содействовать обмену военнопленными и оказывать взаимную помощь по восстановлению документов, необходимых для получения пенсии. Также она попросила украинского коллегу рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые бы хотели приехать в Россию.

При этом турецкий омбудсмен Шереф Малкоч анонсировал «открытие гуманитарного коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых». Он расценил это как очередную после открытия сомнительно «зернового коридора» дипломатическую победу Турции.

На фоне возникших опасений по поводу того, что кто-то хочет вывести украинских пленных боевиков, Москальковой пришлось опровергать эту информацию, но многим не понравились ее слова о «необходимости прекращения огня». К тому же сегодня Маклоч заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган намерен в ближайшие дни провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу гуманитарного коридора.

На этом фоне особое беспокойство наблюдатели испытывают в связи с якобы причастностью к переговорам омбудсменов олигарха Романа Абрамовича, ранее присутствовавшего на российско-украинских переговорах в Минске и Стамбуле после начала СВО.

«И здесь как нельзя кстати у берегов Турции бросает якорь гигантская яхта Ромы Абрамовича, любителя порешать за «экстракшен» нацистов. Народ чувствует запах зрады в воздухе — и правильно, с чуйкой у нашего народа все в порядке. Но чем больше людей будет отправлено на фронт по мобилизации, чем больше общество будет вовлекаться в происходящее, тем сложнее будет говномутам вершить свои темные делишки. А пока – да, Абрамовичи и их уважаемые партнеры по обе стороны фронта на коне. Но это лишь пока», – написала в своем ТГ-канале украинский юрист Татьяна Монтян.

Политолог Марат Баширов сомневается в том, что олигарху и Турции удастся организовать вывод боевиков из Солидара.

«Там вообще-то самые стойкие остались и наемники. Вот и проверим: указ ли Абрамович Пригожину», – написал он.

По информации украинского блогера Анатолия Шария, последние списки на обмен пленными подавал именно Абрамович.

«Роман Аркадьевич Абрамович. Тот самый, которому, по просьбе Зеленского и окружения разблокировали некие крайне важные активы. Я понимаю, в чем заинтересованность Киева. Говорят, чемоданы некуда ставить. Но кто-то объяснит мне интерес Москвы?? Речь также о каких-то британских активах??», – написал Шарий.

Либеральный российский политолог Станислав Белковский тоже считает, что Абрамович преследует коммерческие интересы на Украине.

«Я не исключаю, что он попытается отмыть деньги через Украину, программу ее восстановления. Благодаря усилиям офиса и лично президента Зеленского Абрамович до сих пор не попал под санкции США и самой Украины, что вызывает определенные вопросы. Посмотрим, какие на них будут даны ответы», – сказал Белковский в интервью киевской пропагандистке Наталье Влащенко.

Есть и конспирологическая версия по поводу того, почему Абрамович так вовлечен в переговоры с Украиной. Якобы весной он был отравлен.

«Осмелюсь поспекулировать, что это могло быть: некие залихватские, приближённые к власти украинские “парубки” действительно отравили олигарха, а потом предложили, чтобы не умереть, купить для себя и подельников антидот за очень кругленькую сумму», – предположил журналист-международник Сергей Латышев, комментируя произошедшее для телеканала «Царьград».

Однако, судя по активности Абрамовича на украинском треке, плата за антидот была не только в деньгах. Хотя, судя по публикующейся на Западе информации, борется олигарх вовсе на за жизнь а за деньги. Хотя ранее американский Bloomberg утверждал, что за год состояние Абрамовича сократилось более чем на 50%, до $7,8 млрд, сейчас британский The Guardian выяснил, что бизнесмен за три недели до войны переписал на своих семерых детей миллиардные состояния из 10 тайных оффшорных трастов.

«Откуда он узнал, что в итоге Запад наложит настолько масштабные санкции, что пострадают даже частные активы? Его дети, как, например, доця София, с первых дней заняли позицию с жесткой критикой войны и лично Путина. Конечно же, такая внезапная оппозиционность призвана защитить их от обвинений в связях с Кремлем и заморозки подаренных папой активов. Кто предупредил Абрамовича? И в данном случае есть серьезные сомнения в том, что это сделал Путин или кто-то из его ближайшего окружения. Ведь масштаб санкций стал неожиданным для всех российских олигархов и даже правительства РФ, из-за чего никто из них свои деньги спасти не успел. А вот Рома успел, и сделал это буквально в последний момент», – пишет Монтян.

То, что Абрамович имеет надежный блат на Западе, убеждают и другие факты. Олигарху абсолютно незаконно удалось получить гражданство Португалии как потомку сефардов. В Британии Абрамовичу позволили продать «Челси» за 4,25 млрд фунтов стерлингов.

В июне его адвокаты (бельгийская юридическая фирма Daldewolf) предложили лично сообщить представителям ЕС, что олигарх не поддерживает войну Владимира Путина на Украине. А в английский суд, который рассматривал иск Абрамовича против газет, изображавших олигарха агентом Кремля, юристы принесли рекомендательное письмо от главы фракции «Слуги народа» Верховной Рады Украины Давида Арахамии, где написано, что «при содействии господина Абрамовича удалось спасти более 400 000 человек».

Формально Евросоюз арестовал 6 яхт Абрамовича, однако журналисты «Форбс» выяснили, что у олигарха их еще 10. А также самолеты и вертолеты в Турции и оффшорах.

«Так что взять за жабры Романа Аркадьевича будет сложновато. Всего 16 яхт, катеров и судов найдено на $1 млрд. А сколько танкеров и сухогрузов других олигархов, что оформлены на офшорные юрисдикции и номиналов, бороздят сейчас просторы мирового океана? Похоже, эту часть санкционной войны с Россией Запад проиграл», – потешается экономист Никита Кричевский.

Однако беглый олигарх Михаил Ходорковский продолжает уверять, что на переговорах по Украине Абрамович представляет Кремль.

«Абрамович – это такой ученик Березовского, который превзошел своего учителя. Он умеет продавать отсутствующие у него возможности так, что, в конце концов, какие-то возможности у него появляются. И, конечно, коррупция. Я предполагаю, что людей в окружении Эрдогана, заинтересованных во взаимодействии с Романом Аркадьевичем, на сегодняшний день не так уж чтобы и мало. Абрамович служит Путину, потому что понимает, что это его самый серьезный ресурс. Но я не говорю если, а Когда Путин поймет, что Абрамович его предал, жизнь Романа Аркадьевича ломанного гроша не будет стоить. Уж кого-кого, а его Путин грохнет без всяких сомнений. Роман Аркадьевич движется по сжимающемуся коридору. Он служит Путину, что бы он ни говорил туркам, потому что тут залог – его жизнь», – сказал Ходорковский в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь».

Политолог Марат Баширов придерживается противоположного мнения.

«Как будет дальше: его попросят совершить действия не только на Украине, но и в России, где сегодня нет ни уличной оппозиции против СВО, ни активных медиакомпаний против неё же, а оппозиционное единство можно увидеть в кафешках Прибалтики или Израиля. Но, Абрамовича попросят доказать свой протест именно в России. Его команда достаточна и профессиональна, а центральный офис располагается прямо через реку от Кремля, тут только решиться надо. Решится ли он остаться с санкциями и потерять свое имущество на Западе или не рискнет выступить против Президента Путина?», – написал он.