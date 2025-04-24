На фронте острейший дефицит «мавиков», собираем копейки – украинский пропагандист

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Несмотря на еженедельные заявления команды Зеленского о миллионах отправленных на фронт дронов, реальные цифры минимальные, а разведывательные аппараты не поставляются в ВСУ вовсе.

Об этом в интервью «Громадьскому радио» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как хорошо мы обеспечиваем армию дронами? 4,5 млн. дронов, 2 млн. дронов, каждую неделю ты слышишь заявления, как миллионы дронов идут в армию. А в действительности – острейший дефицит мавиков, отсутствуют средства разведки на фронте. Во всех частях большой некомплект, все ищут деньги, собирают копейки, чтобы держать фронт. Это никого не волнует. Идут доклады о разворачивании какого-то производства, куда-то идут миллиарды, а войска сидят без дронов, и никого абсолютно это не интересует. Это сейчас острейшая проблема на фронте номер один. Никого это не интересует, все рассказывают космические планы, рассказы про какие-то абсолютно непонятные вещи, о каких-то выдающихся прорывных достижениях в дронах, а нет элементарных мавиков», – возмущался Бутусов.