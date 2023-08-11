На фронте по-прежнему не хватает большой номенклатуры самого необходимого – волонтёры

В перечень расходников на передовой, помимо дронов, ночников и тепловизоров, вошли моторные лодки. Уничтожение дамбы Каховской ГЭС поменяло русло Днепра, и чтобы устанавливать новые наблюдательные посты и выбивать засевшего на островах противника – нужны плавсредства.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире ток-шоу на «Крым 24» начальник отдела учёта волонтёров Всероссийского «Союза ветеранов СВО» по РК и Севастополю Владимир Ткаченко посетовал, что есть большая прослойка в обществе, не желающих каким-либо образом участвовать в помощи военнослужащим.

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«К сожалению, у нас есть прослойка населения, так называемые нейтралитеты, которые не понимают, что происходит. Начало волонтерского движения было сложным, убедить, доказать, что это нужно, что это долг каждого. Пускай, это будет моральная поддержка, пусть крупицы. Но по крупице, чем надёжнее тыл, тем быстрее победа», – отметил он, и добавил, что сейчас помимо дронов и коптеров, которые на фронте являются расходным материалом, очень нужны моторные лодки. «Если взять Херсонское направление, то, конечно, там нужны моторные лодки. Потому что, к сожалению, у противника их больше, и они быстрее передвигаются. А у нас их очень мало, и они исчезают. Мы на этой неделе закрываем сбор и покупаем небольшую моторную лодку. Также дроны любые, камикадзе и для наблюдения, генераторы те же, прицелы», – подчеркнул Ткаченко.

Морпех, участник спецоперации с позывным «Призрак» отметил, что в зоне СВО есть потребность даже в таких мелочах, как влажные салфетки.

«Позавчера комбат «Егерь» позвонил мне, говорит: у меня ситуация возникла ужасная, санитары побежали раненого вытаскивать и развалилась санитарная сумка. До сих пор наши парни бегают с санитарными сумками 1943 года. И санитар вроде должен бежать, помогать этому раненому, а у него всё развалилось, и помочь нечем. Благо был второй, который помог. К чему я это веду, что нам многое нужно, в общем-то всё, нет такого, что не нужно, даже влажные салфетки. Тоже вроде крупица, но из этого создаётся большая система, которая начинает работать», – отметил боец.

Доцент Департамента социологии финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян указал, что обеспечение фронта уже давно не является прерогативой волонтеров.

«По расходникам, когда общаешься с ребятами, спрашиваешь, что и как, они благодарны командующему Черноморским флотом, потому что благодаря переданным быстроходным катерам – они три острова взяли без потерь. Установили наблюдательные пункты там новые, потому что, когда они дамбу взорвали, также смыло часть наблюдательных пунктов, в том числе на Левобережье и островах. Там новое русло, протоки, и поэтому, когда мы говорим, чего не хватает, безусловно – многого. Но там уже есть совсем другая степень снабжения, не только через волонтёров, но и через командование. Когда верховный главнокомандующий говорит о том, что практически за месяц выпускается номенклатура вооружений и боеприпасов столько же, сколько было за год – это значит, что наше командование, военно-политическая руководство эти проблемы видит и не умалчивает. И то, что сейчас происходит, что в три смены работают наши тылы, повышение всей номенклатуры вооружения, включая дроны, включая бронетехнику, говорит, что проблемы решают и их решат», – уверен Ераносян.