На фронте погиб крымский чиновник, отказавшийся от положенной брони

В зоне СВО погиб начальник Сакского филиала ГУП «Крымгазсети» Николай Анисимов.

Об этом сообщил глава администрации города Саки Александр Овдиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В числе первых он был призван в сентябре 2022 года по частичной мобилизации. Не петлял, не прятался, не выезжал из страны, не искал у себя болячек и поводов уклониться. Мог бы воспользоваться бронью как руководителей ресурсной организации.

Вместо этого обнял семью, улыбнулся друзьям, взял в руки автомат и ушёл на одно из самых жёстких направлений СВО воевать с фашистами, защитить нас и свою страну»,- написал Овдиенко в своем телеграм-канале.