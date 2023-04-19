На фронте погиб крымский чиновник, отказавшийся от положенной брони

Любовь Смирнова.  
19.04.2023 10:19
  (Мск) , Саки
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Война, Вооруженные силы, Дзен


В зоне СВО погиб начальник Сакского филиала ГУП «Крымгазсети» Николай Анисимов.

Об этом сообщил глава администрации города Саки Александр Овдиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В зоне СВО погиб начальник Сакского филиала ГУП «Крымгазсети» Николай Анисимов. Об этом сообщил...

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«В числе первых он был призван в сентябре 2022 года по частичной мобилизации. Не петлял, не прятался, не выезжал из страны, не искал у себя болячек и поводов уклониться. Мог бы воспользоваться бронью как руководителей ресурсной организации.

Вместо этого обнял семью, улыбнулся друзьям, взял в руки автомат и ушёл на одно из самых жёстких направлений СВО воевать с фашистами, защитить нас и свою страну»,- написал Овдиенко в своем телеграм-канале.

Он выразил соболезнования родным, семье, друзьям погибшего.

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