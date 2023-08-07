На фронте погиб волынский олигарх и бывший депутат Рады

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В ходе боев в Запорожской области погиб депутат Верховной рады IV созыва Сергей Слабенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Верховная рада.

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«В боях за независимость Украины в Запорожском направлении погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко. Бывший народный депутат Украины (2002-2006 гг.) был председателем подкомитета по деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики. С 2006 по 2009 год работал заместителем председателя Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, а с 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета, член постоянной комиссии по вопросам использования имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области», – говорится в сообщении.

Примечательно, что в 1980-х годах Слабенко учился в курганском высшем военно-политическом училище, где готовили офицеров-политработников для ВВС СССР. В независимой Украине входил в олигархическую группу «Континуум», которая контролировала значительную часть нефтепереработки в Волынской области.

Избирался в Раду как мажоритарщик от ющенковской партии «Наша Украина». По версии киевского журнала «Фокус», в 2013 году он занимал 137-е место в рейтинге самых богатых людей Украины (73,2 миллиона долларов).

Впрочем, эксперты инвестиционной компании «Драгон Капитал» называли другую цифру, оценивая состояние в 285 миллионов долларов.