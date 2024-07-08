На фронте поймали убийцу – подельника одесского нациста Стерненко

Павел Бадаев.  
08.07.2024 14:20
  (Мск) , Одесса
Просмотров: 2196
 
Авторская колонка, Дзен, Криминал, Одесса, Украина


Нацисты разрывают соцсети и паблики Одессы – «Арестовали ветерана ВСУ!». Бандеровцы побираются на адвоката для очередного «одэсьця» Дмитрия Кружилина, схваченного на днях… прямо на передовой в окопе.

И вот смотрю я на этого «принципиального воина» и понимаю, что рожа-то у него знакомая. Зима 21-го года, Одесса. Все столбы и весь интернет забиты ориентировками… на него, родимого.

Нацисты разрывают соцсети и паблики Одессы – «Арестовали ветерана ВСУ!». Бандеровцы побираются на адвоката...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Произошло перед этим следующее. На улице найден труп мужчины с перерезанным горлом. Полицейские выяснили: помимо раны горла обнаружены ранения живота и спины, то есть убийца действовал с особой жестокостью.  Тут же опубликовали ориентировку: «В совершении данного преступления подозревается гражданин Кружилин Дмитрий Геннадиевич 1980 года рождения», которого объявили в розыск.

Кружилин — известный нацист. Занималась поставкой помощи в АТО еще с 14-го года. Был постоянным участником различных маршей и факельных шествий, где славили Бандеру, кричали «Москаляку на гиляку» и «Смерть жидам». Авангард группировок, нападающих на мирные акции 9 мая. Подельник нациста, провокатора, убийцы Стерненко, верный товарищ одесского филиала Института нацпамяти Сергея Гуцалюка.

Он же, Кружилин, уголовник-рецидивист. Вся жизнь которого — переезды из СИЗО в тюрьму, и от непогашенных судимостей к домашним арестам.

В 2013 году Кружилин вышел из колонии, где отбывал срок за разбой, а в 2017 опять был судим за нанесение ножевых ранений.

В 20-м году напал на группу Партии Шария — больше всех досталось smm-менеджеру Даниилу Журавскому, которому «патриот» разбил голову (на момент нападения Кружилин также имел непогашенную судимость). Попутно он успевал срывать поминальные акции на Куликовом поле 2 мая и гастроли русских артистов — поспел везде.

Во время суда по нападению на Журавского было вынесено постановление об аресте Кружилина, но он скрывался, продолжая совершать преступления (включая убийство). Например, находясь за рулем своего автомобиля, намеренно сбил пожилую соседку.

«Регулярно обзывает соседей «сепарами» и угрожает связями в СБУ», — рассказала она журналистам, как только пришла в себя.

С криком о помощи в соцсетях появлялась и супруга уголовника с лицом в виде кровавого месива, которую Кружилин неоднократно избивал.

То есть такие как Кружилин — и есть тот самый типичный украинский доброволец, вылепленный системой и нужный системе — прямоходящий хомо патриотус. Так что угрозы «связями в СБУ» я бы не спешил рассматривать исключительно как бред сумасшедшего — Стерненко, помнится, когда матерей погибших куликовцев 2 мая оскорблял, и они говорили ему все, что о нем думают, тоже похохатывал «в СБУ расскажете», а после вон как поднялся и от убийства отмазался.

Ладно — что за публика украинские нацисты, и так всем понятно. Поэтому вопрос, скорее, к правоохранительным органам Украины: а что, так можно было? Семь лет на свободе с непогашенными судимостями и пять — на фронте под чужим именем? После жестокого убийства? С кучей незавершенных судебных процессов?..

Кстати, когда военкоматы загребают людей «на мясо», то проверяют их документы вплоть до биографий бабушек-дедушек, тетей-дядей — неблагонадежных сразу «на ноль». А тут — два с половиной года в бегах под чужим именем.

Хотя, знаете… Вот кто не «мясо» — кто добровольцы — они все такие. Это все, что вам было необходимо знать об украинских «патриотах»-сексотах СБУ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть