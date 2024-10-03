На фронте полная ж…па, пехота вымирает как вид, нас спасет только чудо, – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
03.10.2024 11:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украину может спасти только чудо, потому что на фронтах – крах и обвал, пехота ВСУ вымирает как вид.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину может спасти только чудо, потому что на фронтах – крах и обвал, пехота...

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По словам Кривоноса, при этом, власть врет населению о положении дел на фронте.

«Если сказать одним словом, то полная ж…па. Реалии складываются таким образом, что наступательные действия небольшими подразделениями от отделения до роты на разных участках фронта активно проводятся со стороны кацапской армии. Для нас нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношения к тому, что у нас происходит в стране. То, что власть рассказывает одно, а фронт – совсем другое – это уже не первый день и не первый месяц, но сейчас ситуация дошла до того, что уже скоро достаточно сложно будет воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск. Потому что некому воевать, нечем воевать, негде воевать», – заявил Кривонос.

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