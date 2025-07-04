На фронте полный тупик – бывший снайпер ВСУ

На украинском фронте якобы наступила тупиковая ситуация.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший снайпер ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они на сегодняшний день встали, по большому счету, везде. И будут стоять. И ситуация кардинально не изменится никак. И мы не сможем атаковать, это невозможно. Да, мы где-то будем отходить, повторюсь, и это объяснимо и понятно.

Поэтому то, что происходит сейчас, это как раз тупик полный, потому что в данном случае никто ничего не выиграет. То есть орки не займут никаких новых областных центров. Да, повторюсь, они могут очень серьезно попытаться там поиграть в Донецкой области. Да, это возможно, но не более того», – уверяет Прошинский.