На фронте появилось новое российское оружие, нивелировавшее превосходство НАТОвского в начале СВО

На линии фронта у армии России начала появляться новая артиллерия, нивелирующая превосходство НАТОвской техники, которым обладали ВСУ на первом этапе СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Олег Фаличев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли у нас новое вооружение, в артиллерии, по крайней мере? Да, есть, хотя еще в малых количествах, и не все об этом знают. Ну, например, недавно на харьковском направлении засветилась новая САУ под названием «Мальва».

Это орудие 1520миллиметровое, установленное на шасси, вес 30-32 тонны, дальность боя от 24 километров. Но есть один снаряд, Краснополь называется, очень умный, хороший снаряд, которым она может стрелять до 40 километров.

За счёт чего сейчас ведётся выживаемость артиллерийская? За счёт того, чтобы ударил, и тут же сменил позицию. Эта пушка, она более маневренна, более точна и более мобильна, чем танк», – сказал Фаличев.