На фронте появилось новое российское оружие, нивелировавшее превосходство НАТОвского в начале СВО

Максим Столяров.  
18.10.2024 23:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


На линии фронта у армии России начала появляться новая артиллерия, нивелирующая превосходство НАТОвской техники, которым обладали ВСУ на первом этапе СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Олег Фаличев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На линии фронта у армии России начала появляться новая артиллерия, нивелирующая превосходство НАТОвской техники,...

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«Есть ли у нас новое вооружение, в артиллерии, по крайней мере? Да, есть, хотя еще в малых количествах, и не все об этом знают. Ну, например, недавно на харьковском направлении засветилась новая САУ под названием «Мальва».

Это орудие 1520миллиметровое, установленное на шасси, вес 30-32 тонны, дальность боя от 24 километров. Но есть один снаряд, Краснополь называется, очень умный, хороший снаряд, которым она может стрелять до 40 километров.

За счёт чего сейчас ведётся выживаемость артиллерийская? За счёт того, чтобы ударил, и тут же сменил позицию. Эта пушка, она более маневренна, более точна и более мобильна, чем танк», – сказал Фаличев.

«Я бы назвал еще одно вооружение – довели до ума САУ Коалиция-С. Это тоже очень хорошее вооружение, которое бьет еще дальше, на 80 километров. Кто первый уничтожил, достал, тот и побеждает сейчас. Раньше, в начале СВО, к сожалению, они до нас доставали за счет иностранных вооружений. Мы порой не могли точно так же доставать до них.

Сейчас это не просто сравнялось, но и мы, за счёт таких вооружений выходим вперёд. И я считаю, это объективно разработки уже после 2010 года», – подытожил эксперт.

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