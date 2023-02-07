«На фронте только и видят – ср@ч в руководстве» – политолог о настроениях в ВСУ

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Слухи о возможной отставке министра обороны Украины Алексея Резникова с точки зрения коррупционной составляющей абсолютно оправданы, однако всё это происходит не в самое удачное для ВСУ время.

Об этом на канале «Альфа и Омега» заявил близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда существует военный Кабинет, где должна быть чёткая синхронизация взаимодействий, любой диссонанс в военном кабинете воспринимается негативно всем обществом, партнёрами и в целом войсками. Потому что люди на фронте видят срач внутри Украины, видят срач в руководстве, видят попытки убрать министра, видят коррупционную историю, и у них возникает вопрос: «кто, собственно говоря, нами руководит и отдаёт приказы?». Это ключевая проблема», – сокрушается украинский эксперт.

Он добавил, что вопрос можно было решить иначе.

«Я понимаю – очищение от коррупции, я понимаю необходимость этого. Необходимо открывать закупки, необходимо менять алгоритмы. Есть целый кейс документов и законодательных инициатив, который вносится в Верховную раду, есть якобы согласование профильных комитетов, и они будут приняты. То есть, несекретные закупки будут озвучены, открыты. Сам Резников говорит о необходимости изменения алгоритмов закупок, своеобразное военное «ProZorro». И это позитив, поскольку это незначительно, но хоть частично снимает вопрос обвинений в коррупционных действиях с министерством. Однако ответственность Резникова должна быть, это очевидно», – объяснил Кулик.