«На фронте за нас умирать не будут» – Золотарев о вводе контингента НАТО

Вадим Москаленко.  
07.03.2024 08:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Ввод войск НАТО на Украину имеет смысл, если действительно стоит задача спасти ВСУ от поражения, однако это может быть лишь символическим шагом.

Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ввод войск НАТО на Украину имеет смысл, если действительно стоит задача спасти ВСУ от...

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 «Можно, как Шольц, дать 22 миллиарда Украине, при этом тебя будут обзывать ливерной колбасой. А можно демонстрировать артистический талант, умением сыграть красивой фразой, как Макрон, и к тебе не будет таких вопросов. В данном случае экономическая эффективность Макрона, по-моему, раз в 20 меньше, чем Германии.

Да, возможно Макрон выступил инициатором, но идея явно не пришлась ко двору. Ну, Иностранный легион плюс 300 эстонцев, по-моему, это не то иностранное присутствие, которое может что-то гарантировать», – сказал Золотарёв.

Шелест спросил эксперта прямо – он за официальное присутствие войск НАТО на Украине или нет.

«Если это присутствие на белорусской границе, которое позволит высвободить резервы для ВСУ, это логично. В войне не бывает правильного или неправильного, есть эффективные или неэффективные средства. Если это поможет спасти ситуацию от поражения, то я – за.

Если это будет чисто символический шаг, то, как говорится…Инструкторы нужны, поскольку «Таурусы», «Шторм шадоу» – это такая техника, что по мануалу не овладеешь, тут нужны специалисты, которые глубоко знают», – ответил политолог.

Шелест возразил, что инструкторы и без того, наверное, присутствуют, вопрос – будет ли НАТО воевать.

«За что они здесь будут умирать?» – спросил он.

«Нет, умирать они точно не собираются. Если бы были союзные отношения с теми или иными странами, или Украина была членом НАТО, тогда другой вопрос. А так, партнёры не побегут туда, это точно. Чем-то помочь – да, присутствие какого-то контингента, спасти ситуацию от гуманитарной катастрофы – возможный вариант. Но идти на фронт – этого точно не будет», – подчеркнул Золотарёв.

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