//exit;
07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Галичина, Культура, Местная власть, Общество, Религия, Скандал, Украина
Просмотров:

На Галичине синагогу превратили в ночной клуб со стриптизом

В городе Самбор Львовской области местные власти превратили здание бывшей синагоги в ночной клуб со стриптизом, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Местные жители хорошо помнят тысячи евреев живших, а затем жестоко убитых в Самборе. Но есть некоторые граждане, которые особо хранят эту память. Среди них бывший мэр города Тарас Копыляк. Тарас выкупил здание синагоги и сделал в нем ночной клуб “Эйва” с дискотекой и стриптизом.

Теперь в здании, где люди веками возносили свои молитвы, весело танцуют местные жители в память о невинных евреях, уничтоженных нацистами и местными коллаборантами. Интересно, есть ли, например, в Украине церкви со стриптизами или дискотеками?”, – пишет еврейский активист.

Долинский опубликовал видео с вечеринки в синагоге-ночном клубе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть