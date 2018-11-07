На Галичине синагогу превратили в ночной клуб со стриптизом
В городе Самбор Львовской области местные власти превратили здание бывшей синагоги в ночной клуб со стриптизом, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщил на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
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“Местные жители хорошо помнят тысячи евреев живших, а затем жестоко убитых в Самборе. Но есть некоторые граждане, которые особо хранят эту память. Среди них бывший мэр города Тарас Копыляк. Тарас выкупил здание синагоги и сделал в нем ночной клуб “Эйва” с дискотекой и стриптизом.
Теперь в здании, где люди веками возносили свои молитвы, весело танцуют местные жители в память о невинных евреях, уничтоженных нацистами и местными коллаборантами. Интересно, есть ли, например, в Украине церкви со стриптизами или дискотеками?”, – пишет еврейский активист.
Долинский опубликовал видео с вечеринки в синагоге-ночном клубе.
Метки: ночной клуб, Самбор, синагога, Эдуард Долинский
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