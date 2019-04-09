На главной кнопке России Вакаров оставил Порошенко президентом

09.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинские кандидаты лишены возможности вести курс, отличный от прозападного, и фактически отличаются друг от друга только градусом риторики.

К такому выводу пришли политические эксперты в эфире канала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И тот, и другой говорят о том, что направление на вступление в НАТО и ЕС безальтернативно. Но если Порошенко говорит, что вот он уже собирается подать заявку на вступление в НАТО через год или два, на то, чтобы получить план членства, то Зеленский говорит, что он хотел бы пройти через референдум в вопросе, стоит ли Украине вступать в НАТО или нет.

Я считаю, что в этом есть некоторая разница. Аналогично, если Порошенко в отношении войны и мира на Востоке Украины говорит о том, что наш способ добиться мира на наших условиях заключается в том, чтобы сделать всё возможное для усиления санкций против России, то Зеленский говорит на фоне того, что он как бы не против санкций, но он говорит о том, что готов и хотел бы встретиться с Путиным, что у него есть какие-то свои соображения – пока не очень ясно, какие, но эта тональность ответа говорит о том, что нет такого радикально-русофобского акцента у Зеленского», – отметил в ходе прямой линии из Киева украинский политолог Михаил Погребинский.

«Я бы не хотел, чтоб подумали, что я тут уже записался в его команду, этого не будет по многим причинам, в частности, потому что всё-таки, по большому счёту, он – кот в мешке, и люди, которые его окружают сейчас, заставляют думать о том, что курс, который может быть продиктован этими людьми, не внушает у меня оптимизм. А та степень оптимизма, которую вы заметили, связана с тем, что я надеюсь, что время для политиков майданного призыва начинает уходить», – уточнил политолог.

В то же время экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Киелинкаров подчеркнул, что украинские политики сами сделали курс в НАТО и ЕС безальтернативным.

«Когда вы удивляетесь тому, что у них нет экономической программы, что они все идут в НАТО, интегрируются в ЕС – у них выбора-то другого нет! Потому что они себя превратили в политический остров, ограничили себе возможность вести какой-то диалог или иметь какую-то альтернативную политику в лице РФ и заключили себя исключительно на Западе, а Запад это прекрасно понимает, поэтому они диктуют свои условия. Они понимают, что нет пути, никто сейчас в Украине из политиков не может сказать о том, что я завтра готов наладить отношения с РФ», – заявил экс-нардеп.

Тем не менее, по мнению украинского политолога Василия Вакарова, победа действующего президента очевидна, так как, несмотря ни на что, у Петра Порошенко, помимо всех ресурсов, которые есть в его распоряжении, появился ещё один важный фактор.

«К сожалению, итог второго тура для меня будет очень плачевным, потому что я считаю, что победит Порошенко. Я считаю так, поскольку знаю, какие дела и какие действия он осуществляет, клоунады с дебатами, шоу и так далее. Он очень сильно укрепляет свои кадры: всех, кто не сработал в первом туре, он уволил. Он уволил первого начальника СБУ, первого начальника пограничных войск, снял губернатора Херсонской области, Полтавской, с Одесской пока не получилось. То есть, он мощно мобилизирует свой электорат. Мы уже говорили о мобилизации западного электората, о том, что через олигархов понизится явка на Юге и особенно на Востоке Украины.

Я когда был в Киеве последние дни, ходят слухи: «Понимаете, Зеленский, ну, кто он такой, а Порошенко, хоть и поганый, но он наш», и начинается тематика жалобливости. А жалость – эмоция, присущая и русским, и украинцам, она является одной из доминант, особенно у людей старшего поколения: «Ну, давайте пожалеем его, ну, хай останется ещё на один срок». И это суммарно, мне кажется, даёт шанс, безусловно, с фальсификациями, и давайте не забывать, что около 90 процентов состава ЦИК в руках Порошенко», – рассказал Вакаров.