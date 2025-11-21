На горизонте замаячила точка коллапса ВСУ – Тарас Чмут

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине грозит обвал фронта, когда ВСУ начнут проваливаться целыми бригадами.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Милитарный» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут.

Он считает, что коллапс украинской обороны пока не произошел, но добавляет, что таковым можно будет считать прорывы на 20-30 километров в глубину. Хотя уже появилось и множество других опасных признаков.

«То есть, когда бригады начнут сыпаться, потому что потеряется боеспособность этих бригад из-за отсутствия людей и ресурса, когда все начнет шататься… Коллапс – это процесс. Это не то, что – раз, и произошло». – рассуждал укро-эксперт.

Однако он встревожен нарастающими негативными тенденциями.