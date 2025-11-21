На горизонте замаячила точка коллапса ВСУ – Тарас Чмут

Игорь Шкапа.  
21.11.2025 17:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 187
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине грозит обвал фронта, когда ВСУ начнут проваливаться целыми бригадами.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Милитарный» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут.

Он считает, что коллапс украинской обороны пока не произошел, но добавляет, что таковым можно будет считать прорывы на 20-30 километров в глубину. Хотя уже появилось и множество других опасных признаков.

«То есть, когда бригады начнут сыпаться, потому что потеряется боеспособность этих бригад из-за отсутствия людей и ресурса, когда все начнет шататься… Коллапс – это процесс. Это не то, что – раз, и произошло». – рассуждал укро-эксперт.

Однако он встревожен нарастающими негативными тенденциями.

«При этом у нас есть какие-то показатели потерь, мобилизации, выезда людей, СОЧ. И если это все как-то вместе собрать, где-то там на горизонте, не знаю, возможно, это 10 лет, а, возможно, это месяц, есть эта точка коллапса», – резюмировал Чмут.

