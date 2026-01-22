На госизмену Зеленского намекнул его бывший подельник
Зеленский уже полностью забыл о своём запрете вести переговоры с Россией, и теперь пытается переложить эту ответственность на других.
Об этом в интервью политологу Руслану Бизяеву заявил экс-спикер Верховной рады, бывший подельник Зе-диктатора депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зеленский в свое время говорил, что единственный человек, который может вести переговоры и подписывать какие-либо документы, это только он. Сейчас же он пытается это переложить или на украинский народ, проведя референдум, или же на украинский парламент.
У меня возникает вопрос, когда Арахамия и его переговорная группа готовили предыдущие мирные договоренности в Стамбуле, имею в виду 22-й год, то украинцев никто не спрашивал. Притом там не было потери территорий, на самом деле. Условия были намного удачнее.
Почему тогда Зеленский не обратился к людям и не задал этот вопрос? Хотят они такого формата или не хотят? Или в парламент», – возмущался Разумков
«Я не совсем понимаю, что произошло с формулой мира Зеленского, которую он так продвигал. А что произошло с другими его гениальными планами? То потужной стойкости, то стойкой потужности, планы мира из пяти пунктов, или из трех букв.
Куда подевались границы 1991 года? Это же было ключевое. Если два года назад кто-то бы сказал, что границы 1991 года – на это не надо ориентироваться, Зеленский сразу влупил бы ему госизмену. Он сейчас тоже себе влупит госизмену?», – добавил депутат.
