На госизмену Зеленского намекнул его бывший подельник

Зеленский уже полностью забыл о своём запрете вести переговоры с Россией, и теперь пытается переложить эту ответственность на других.

Об этом в интервью политологу Руслану Бизяеву заявил экс-спикер Верховной рады, бывший подельник Зе-диктатора депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский в свое время говорил, что единственный человек, который может вести переговоры и подписывать какие-либо документы, это только он. Сейчас же он пытается это переложить или на украинский народ, проведя референдум, или же на украинский парламент. У меня возникает вопрос, когда Арахамия и его переговорная группа готовили предыдущие мирные договоренности в Стамбуле, имею в виду 22-й год, то украинцев никто не спрашивал. Притом там не было потери территорий, на самом деле. Условия были намного удачнее. Почему тогда Зеленский не обратился к людям и не задал этот вопрос? Хотят они такого формата или не хотят? Или в парламент», – возмущался Разумков