На госизмену Зеленского намекнул его бывший подельник

Вадим Москаленко.  
22.01.2026 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1085
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Стамбул, Украина


Зеленский уже полностью забыл о своём запрете вести переговоры с Россией, и теперь пытается переложить эту ответственность на других.

Об этом в интервью политологу Руслану Бизяеву заявил экс-спикер Верховной рады, бывший подельник Зе-диктатора депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский уже полностью забыл о своём запрете вести переговоры с Россией, и теперь пытается...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский в свое время говорил, что единственный человек, который может вести переговоры и подписывать какие-либо документы, это только он. Сейчас же он пытается это переложить или на украинский народ, проведя референдум, или же на украинский парламент.

У меня возникает вопрос, когда Арахамия и его переговорная группа готовили предыдущие мирные договоренности в Стамбуле, имею в виду 22-й год, то украинцев никто не спрашивал. Притом там не было потери территорий, на самом деле. Условия были намного удачнее.

Почему тогда Зеленский не обратился к людям и не задал этот вопрос? Хотят они такого формата или не хотят? Или в парламент», – возмущался Разумков

«Я не совсем понимаю, что произошло с формулой мира Зеленского, которую он так продвигал. А что произошло с другими его гениальными планами? То потужной стойкости, то стойкой потужности, планы мира из пяти пунктов, или из трех букв.

Куда подевались границы 1991 года? Это же было ключевое. Если два года назад кто-то бы сказал, что границы 1991 года – на это не надо ориентироваться, Зеленский сразу влупил бы ему госизмену. Он сейчас тоже себе влупит госизмену?», – добавил депутат.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить