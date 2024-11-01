На государственном радиоканале Хорватии рассуждали об убийстве президента Сербии

Алексей Топоров.  
01.11.2024 18:42
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сербия, Скандал, Хорватия


Один из гостей передачи, выходящей в эфире самого крупного государственного хорватского медиахолдинга HRT, под одобрительный смех ведущего рассказал о том, что Загреб мог бы сбить американской ракетой самолёт сербского президента.

Подобные заявления вызвали справедливое возмущение в Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из гостей передачи, выходящей в эфире самого крупного государственного хорватского медиахолдинга HRT, под...

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Инцидент произошел в ходе эфира передачи «Полиграф», ведёт которую журналист Мислав Тогонал, и которая выходит на радио HRT, входящей в крупнейший государственный медиа-холдинг.

Один из гостей – военный эксперт Марьян Галич, объяснил почему Хорватия никогда не получит как Украина крылатые ракеты и ракеты большой дальности от США. По его словам, этого не будет по той простой причине, что хорваты тогда бы сбили президентский самолёт над Белградом, чем «решили бы все проблемы».

Присутствовавшие в студии гости, а также ведущий отреагировали на эти слова одобрительно, после чего Тогонал попросил Галича, чтобы тот был осторожнее и не устраивал дипломатический скандал.

В свою очередь, участвовавший в дискуссии политик и депутат хорватского Сабора со смехом отметил, что за эти слова эксперта точно поднимут «на штыки Сербского мира».

«Хор усташского скота, собравшийся на национальных хорватских частотах, призывает к убийству президента Сербии и, таким образом, посылает четкий сигнал о том, что сегодняшняя Хорватия далеко не ушла от НДХ (Независимой Державы Хорватской – марионеточного Третьему Рейху государства времен Второй мировой войны – ред.) Павелича.

Фюрер Пленкович (премьер-министр Хорватии – ред.) думает то, что усташи говорят публично. Один раз фашист – навсегда фашист. Я призываю к прекращению дипломатических отношений с этим детищем Гитлера до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения президенту Республики Сербия Александру Вучичу», – отреагировал на подобные высказывания министр государственных инвестиций Дарко Глишич.

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