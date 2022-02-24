На границах километровые очереди – свидомые бегут из Украины
На Западной Украине на пограничных пунктах пропуска выстроились огромные очереди из желающих покинуть «незалежную»,
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Люди выезжают в Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию.
Очередь растёт с каждым часом – на данный момент на пунктах пропуска выстроились уже по нескольку сотен автомобилей – несмотря на то, что до начала специальной операции РФ машин практически не было.
Причём номера на авто из разных регионов – Тернополь, Сумы, Одесса, Киев, Днепр, Чернигов. Некоторые едут к родственникам, некоторые еще не знают куда, будут искать жилье уже после пересечения.
Очереди на пешеходный переход также огромные – выстраиваются сотни людей, среди которых немало и мужчин.
«Сейчас пропускают всех через границу, никаких ограничений нет. До трех лет, если следуют детки в автомобиль, чтобы не ждать, можем их пропускать без очереди», – пояснила офицер пресс-службы львовского пограничного отряда Александра Кучковська.
Кроме того, в местных СМИ сообщают, что Украину массово покидают иностранные дипломаты – уже было замечено более десятка автомобилей. В машинах были замечены упакованные чемоданы и вещи. По информации пограничников, это представители консульства Польши.
При этом единственное послабление, которых удалось добиться украинским дипломатам в соседних государствах ЕС – детей без загранпаспорта будут пропускать по свидетельству о рождении. Остальные ограничения, в том числе и антиковидные, для переселенцев сохранятся.
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