На границах километровые очереди – свидомые бегут из Украины

24.02.2022  21:04 (Мск), Львов
Тарас Стрельцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

На Западной Украине на пограничных пунктах пропуска выстроились огромные очереди из желающих покинуть «незалежную»,

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западной Украине на пограничных пунктах пропуска выстроились огромные очереди из желающих покинуть «незалежную»,...

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Люди выезжают в Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию.

Очередь растёт с каждым часом – на данный момент на пунктах пропуска выстроились уже по нескольку сотен автомобилей – несмотря на то, что до начала специальной операции РФ машин практически не было.

Причём номера на авто из разных регионов – Тернополь, Сумы, Одесса, Киев, Днепр, Чернигов. Некоторые едут к родственникам, некоторые еще не знают куда, будут искать жилье уже после пересечения.

Очереди на пешеходный переход также огромные – выстраиваются сотни людей, среди которых немало и мужчин.

«Сейчас пропускают всех через границу, никаких ограничений нет. До трех лет, если следуют детки в автомобиль, чтобы не ждать, можем их пропускать без очереди», – пояснила офицер пресс-службы львовского пограничного отряда Александра Кучковська.

Кроме того, в местных СМИ сообщают, что Украину массово покидают иностранные дипломаты – уже было замечено более десятка автомобилей. В машинах были замечены упакованные чемоданы и вещи. По информации пограничников, это представители консульства Польши.

При этом единственное послабление, которых удалось добиться украинским дипломатам в соседних государствах ЕС – детей без загранпаспорта будут пропускать по свидетельству о рождении. Остальные ограничения, в том числе и антиковидные, для переселенцев сохранятся.

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