На границах Косово начался хаос

12.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Недавнее одностороннее решение албанских сепаратистов Косово об отказе признания сербских загранпаспортов привело к хаосу на границах незаконно отторгнутого от Сербии края – на переходах возникли огромные пробки.

Так, на административно-пропускном пункте Мердаре время ожидания для тех, кто выезжает из края, составляет до шести часов, а на въезде – около часа. Накануне колонна автотранспорта растянулась на 3,5 км. Очевидцы отмечали, что людям приходилось находиться на жаре, многие ехали с детьми.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На другом пункте, Ярине, время ожидания составляло в первом случае до двух часов, а в обратном направлении – около часа. Эти данные косовского «МВД» опубликовали СМИ Приштины.

Как сообщает RTK, местные жители называют ситуацию очередным издевательством над сербами в крае.

В Белграде не оставили инцидент без внимания. Так, глава МВД Небойша Стефанович прокомментировал ситуацию: «Власти в Косово показывают, что у них нет желания соблюдать международные соглашения, которые они сами подписали, а также дают понять сербам в Косово, что их там не хотят. Я уже не надеюсь, что кто-то из ЕС отреагирует на это, потому что серьезной реакции не было и тогда, когда Приштина ввела пошлины (экономическую блокаду сербских анклавов, – ред.)», – процитировал чиновника Informer.

Министр иностранных дел Ивица Дачич также выступил с заявлением для прессы: «Это очередной вид издевательства над сербами. Они постоянно осуществляют давление…Кто знает, что они могут придумать, после введения пошлин, вторжения в дома, задержания людей на КПП…».