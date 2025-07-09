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Россия не потерпит превращения бывших советских республик и частей империи в проект анти-России. В свое время она не колонизировала их, а принесла культуру и дала государственность, буквально научив держать в руках вилку с ножом.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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