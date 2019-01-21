На границе ДНР активизировались украинские ДРГ

21.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Активность диверсионно-разведывательных групп противника в районе прифронтового города Авдеевка позволяет подозревать ВСУ в подготовке очередной провокации в данном районе.

Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в последнее время отмечается активизация разведывательных подразделений и подразделений специального назначения противника на севере от Донецка.

«Недавно пресс-служба НМ ДНР сообщала о неудавшейся попытке проведения рекогносцировки группой 3-го полка специального назначения недалеко от Авдеевки, которая была обстреляна своими сослуживцами из 93-й механизированной бригады. В том же районе при проделывании прохода в минно-взрывных заграждениях для обеспечения действий ДРГ, на своем минном поле подорвалась группа саперов 93-й бригады», – напомнил Даниил Безсонов.

При этом вчера, по его словам, очередная группа украинских диверсантов вновь потерпела фиаско, так и не приступив к выполнению задач.

«Недалеко от населённого пункта Каменка, северо-восточнее Авдеевки, разведывательная группа в количестве 4-х военнослужащих из состава 131-го отдельного разведывательного батальона, перемещавшаяся на автомобиле, выехала на недавно установленное саперами 93-й механизированной бригады минное поле. В результате подрыва все неудавшиеся разведчики погибли», – сообщил представитель оборонного ведомства республики.

Он также подчеркнул, что активность, которую проявляет противник в данном районе в зоне ответственности 93-й бригады, настораживает. С начала 2019 года это уже третья попытка применения диверсионно-разведывательной группы северо-восточнее Авдеевки, и все три неудачные.

«Однако, понесенные в результате неумелых и несогласованных действий потери, не останавливают командующего оккупационными войсками Наева и командира 93-й бригады Клочкова. Они снова и снова бросают на убой своих подчиненных», – отметил в заключение Безсонов.