На границе ДНР и Украины ранена женщина

07.07.2019, Горловка, Владимир Гладков

Мирные жители во время прохождения паспортного контроля на КПВВ «Майорск» попали под обстрел ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ведомства, в субботу после полудня ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия со стороны населённого пункта Майорск в направлении прифронтового горловского посёлка Зайцево.

«При прохождении паспортного контроля на КПВВ «Майорск», сквозное пулевое ранение ноги получила мирная жительница 1980 г.р., проживающая в Моспино. Пострадавшая доставлена в городскую больницу № 2 н.п. Горловка», – говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердил мэр Горловки Иван Приходько, опубликовав у себя в телеграмм-канале фото потерпевшей.