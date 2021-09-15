На границе из украинского дробовика расстреляли белорусский государственный герб

15.09.2021 18:27 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Неизвестные обстреляли белорусский погранзнак на границе с территории Украины. Дробью разрушен герб на пограничном столбе.

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«При осмотре погранзнака пограничники заставы “Сварынь” обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья», – рассказали в Госпогранкомитете Белоруссии.

Проведены встречи с украинской стороной, идет разбирательство.