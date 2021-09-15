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15.09.2021 18:27 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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На границе из украинского дробовика расстреляли белорусский государственный герб

Новости УкраиныНеизвестные обстреляли белорусский погранзнак на границе с территории Украины. Дробью разрушен герб на пограничном...

Неизвестные обстреляли белорусский погранзнак на границе с территории Украины. Дробью разрушен герб на пограничном столбе.

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При осмотре погранзнака пограничники заставы “Сварынь” обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья», – рассказали в Госпогранкомитете Белоруссии.

Проведены встречи с украинской стороной, идет разбирательство.

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