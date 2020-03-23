На границе ходят люди, обмотанные туалетной бумагой – СМИ

23.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Из карантина поток людей, пересекающих российско-украинскую границу сократился до минимума.

Об этом пишет «Коммерсант», корреспондент которого побывал на крупнейшем российском контрольно-пропускном пункте «Нехотеевка» (Белгородская область).

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Таксисты, ожидающие на КПП своих клиентов, жалуются на падение потока: до эпидемии ежедневно тысяча человек туда-сюда моталась, а теперь и сотни нет.

Журналистка издания поинтересовалась, почему таксисты не надевают медицинские маски, сажая клиентов в машину.

«Где их достать, маски? В аптеках кончились! Некоторые люди обматывают лица туалетной бумагой и ходят по границе как мумии: теперь хоть понятно, для чего ее скупают!», – приводит газета ответ.

При этом руководитель центра общественных связей погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям Дмитрий Жуков сообщил изданию, что на данный момент информация со статистикой пересечения гражданами России и Украины границы на территории Белгородской области является закрытой.