На границе народ проклинает Украину, начавшую «закупорочную реинтеграцию» Крыма

10.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинское правительство «заперло» своих граждан в Крыму, закрыв границу с полуостровом до конца августа.

Об этом заявляют киевские политики и журналисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По официальной информации, правительство Украины 8 августа приняло решение о закрытии границы из-за распространения COVID-19 в Крыму. При этом в Киеве также распространена версия о том, что таким образом власть пытается отомстить оппозиционному политику Виктору Медведчуку, который в эти дни отдыхает с семьей на полуострове. По мнению журналиста Игоря Гужвы такая версия вероятна, но малореальна.

«В связи с неожиданным решением украинской власти о закрытии границы с Крымом почему-то стала популярной версия, что это сделано для того, чтоб «закупорить» на полуострове Виктора Медведчука, который накануне туда уехал с семьей.

Однако как раз Медведчука (как и любого другого гражданина Украины с пропиской не в Крыму) это ограничение не касается. Он сможет в любой момент вернуться. Единственное, ему нужно будет сдать ПЦР-тест и уйти на две недели на самоизоляцию», – пишет в своем блоге Гужва.

Он отмечает, что решение власти о закрытии границы бьет по простым украинцам.

«Решение Зеленского о закрытии границы с Крымом бьет совсем по другим людям – обычным гражданам с крымской пропиской. Особенно по тем, кто живет и работает постоянно в материковой Украине, а летом по традиции уехал к своим родителям или родне на полуостров. Вот именно они сейчас оказались фактически в безвыходном положении.

Точнее выход есть – нарушить законы Украины, покинуть полуостров через Крымский мост и затем въехать через Россию, заплатив штраф за нарушение порядка пересечения границы. Вот на этот путь Зеленский и толкает сейчас тысячи людей. И это не говоря уже о том, что те крымчане, которые сейчас продолжают жить на полуострове теперь также не смогут въехать в Украину от слова совсем. И их связи с нашей страной окончательно прервутся», – считает журналист.

Политолог Кость Бондаренко в комментарии «ПолитНавигатору» также отметил, что этот запрет в меньшей степени коснется Медведчука.

«На Медведчука такие ограничения как перекрытие границы с Крымом не распространяются. Мы знаем, что Медведчук – единственный человек в стране, который может летать в Россию без обязательной регистрации в третьей стране, например, Белоруссии.

Поэтому я думаю, что он то уж точно сможет вернуться назад независимо от того, будет ли граница закрыта или открыта. Вероятно, настоящей причиной перекрытия границы стала рекомендация соответствующих служб, занимающихся санитарно-эпидемиологическими вопросами. К тому же многие украинцы ездят отдыхать в Крым, и такая мера может перекрыть этот поток», – считает Бондаренко.

А киевский журналист Александр Зубченко считает, что ситуация с Крымом ударить по рейтингам украинской власти.

«Сторонники конспирологии утверждают, что это сделано с целью загнать в ловушку Виктора Медведчука, который вместе с супругой Оксаной Марченко отдыхает на полуострове. Если такой мотив действительно был, то авторы блокады чистые и незамутненные идиоты, поскольку создали проблемы десяткам тысяч украинцев, которые находятся в настоящее время в Крыму.

Подобная «реинтеграция оккупированных территорий» приведет к резкому росту популярности партии Зеленского и самого «миротворца». В многокилометровой очереди, уже возникшей возле заблокированных пунктов пропуска, люди под жарой массово поют гимн Украины и пишут на листочках разнообразные пожелания счастья Шмыгалю, Зеленскому и другим любимым лидерам партии и правительства», – иронизирует Зубченко.

Главарь запрещенного в РФ экстремистского Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что только в первую ночь закрытия КПП на границе Крыма и Украины собрались несколько сотен человек.

«Очевидцы сообщают о том, что с стороны оккупированного Крыма (переход Армянск – Каланчак) собралась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется», – утверждает Чубаров.