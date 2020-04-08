На границе с Крымом из украинского карантина сбежали 17 человек

08.04.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

Семнадцать человек, прибывших из Крыма, сбежали из украинского центра обсервации возле пункта пропуска Каналнчак в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба украинской полиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские правоохранители утверждают, что нарушители карантина накануне прибыли из Крыма. Всего в центр обсервации было помещено 20 человек.

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Однако после проведения медицинского обследования 17 человек, среди которых 2 детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно оставили центр.

Они заявили, что вернутся к себе домой, и уже там будут соблюдать самоизоляции. В отношении 15 совершеннолетних нарушителей режима работники полиции составили административные протоколы. Всем им грозит штраф от 17000 гривен.

По информации полиции, большинство бежавших прописаны на Западной Украине и в Днепропетровской области.

«Все они поехали к себе домой. Каланчакские полицейские передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства указанных граждан для дальнейшего контроля за исполнением ими условий самоизоляции», – добавили в пресс-службе.

Отметим, что на Украине введена обязательная 14-дневная обсервация для людей, кто возвращающихся из-за границы. Нарушителям режима предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен.