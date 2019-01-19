//exit;
19.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Коррупция, Украина
Просмотров:

На границе с Крымом к бандитам присоединились военные

В Херсонской области Украины, граничащей с российским Крымом, продолжается варварская вырубка лесов, которые были высажены здесь в советские времена. К процессу массово подключаются и военные, которые стянуты в регион под предлогом угрозы наступления РФ с полуострова.

Об этом в своем блоге сообщает экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я много раз писал о том, как различные криминальные организации, под покровительством руководства Херсонской области, вырубают и продают лес Херсонщины.  Теперь к бандитам присоединились еще и военные. Ведь торговать лесом очень прибыльное дело, особенно когда он браконьерский.

По сообщениям местных жителей, колонны военных машин с лесом они наблюдают чуть ли не каждый день.

Когда-то, эта власть уйдет на свалку истории. Истерия по поводу «агрессора» угаснет. Все вояки разъедутся по своим рагульским городам и селам. Но лес, насаженный нашими предками, восстановить уже не получится», – предостерегает Журавко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Украинский политик призвал мир не признавать итоги предстоящих выборов
Полковник ВСУ вляпался в скандал из-за сексуальных домогательств подчиненных
Новые российские санкции Украина не переживет, – политик
Гордей Белов отказался встретиться с политиком, обещавшим «плюнуть ему в рожу»
Киев отрапортовал о снижении потока в Крым: Врёт и запугивает
Бывший член «Правого сектора» признался в страшных преступлениях
«Гордей, хочу плюнуть тебе в рожу!» – украинский политик о «звезде» российских ток-шоу
Украинский политик увидел бесов на фото с церемонии по случаю томоса
Украинский политик: На границе с российским Крымом начался геноцид
Жирный депутат-нацист написал донос на политолога, которого не смог одолеть на ток-шоу
Зеленский – кровавый клоун
Военные разгромили пансионат, куда вселились под предлогом «агрессии России»
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть