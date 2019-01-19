На границе с Крымом к бандитам присоединились военные

19.01.2019, Киев, Михаил Рябов

В Херсонской области Украины, граничащей с российским Крымом, продолжается варварская вырубка лесов, которые были высажены здесь в советские времена. К процессу массово подключаются и военные, которые стянуты в регион под предлогом угрозы наступления РФ с полуострова.

Об этом в своем блоге сообщает экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я много раз писал о том, как различные криминальные организации, под покровительством руководства Херсонской области, вырубают и продают лес Херсонщины. Теперь к бандитам присоединились еще и военные. Ведь торговать лесом очень прибыльное дело, особенно когда он браконьерский.

По сообщениям местных жителей, колонны военных машин с лесом они наблюдают чуть ли не каждый день.

Когда-то, эта власть уйдет на свалку истории. Истерия по поводу «агрессора» угаснет. Все вояки разъедутся по своим рагульским городам и селам. Но лес, насаженный нашими предками, восстановить уже не получится», – предостерегает Журавко.