На границе с Крымом переименовали школу – упоминание красных партизан под запретом

14.12.2018, Киев, Максим Карпенко

В Херсонской области в рамках так называемой декоммунизации переименовали среднюю школу – вместо Краснопартизанской общеобразовательной она стала Вербовским учреждением полного общего среднего образования.

Об этом сообщает местный ресурс «Херсонцы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня в школе учатся 86 учеников из окрестных сел Вербы, Чеховка, Зерновое, Партизаны и Донцово.

«Учебное заведение переименовали в рамках выполнения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики», – говорится в сообщении.