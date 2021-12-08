На границе с Крымом украинцы организовали подделку ПЦР-тестов для въезда на полуостров

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Новости Украины

Украинские спецслужбы разоблачили группу лиц, подделывающих справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов для беспрепятственно пересечения границы Украины с Крымом.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ведомства, данная схема действовала минимум полгода, а прибыль мошенников составляла более полумиллиона гривен ежемесячно. Противоправную деятельность организовали два жителя Генического района Херсонской области, которые действовали на КПВВ «Чонгар».

«Сначала «обслуживали» отдыхающих, желающих попасть на территорию временно оккупированного полуострова. Часть из них имели международные Covid-сертификаты. Впрочем, поскольку их не признают представители оккупационных властей, то для беспрепятственного пересечения административной границы вынуждены были делать ПЦР-тесты», – сообщают в СБУ.

«Воспользовавшись ситуацией, злоумышленники предлагали путешественникам оперативное изготовление справки о негативном ПЦР-тесте без посещения лаборатории. Просили за это полторы тысячи гривен», – говорится в сообщении».

При этом впоследствии к схеме присоединились автобусные перевозчики. Перед выходом на маршрут предприниматель и водитель получали от пассажиров фото их паспортных данных и присылали сообщникам из Херсона. По прибытии на КПВВ «Чонгар» люди получали фейковые справки о негативных результатах ПЦР-тестов и направлялись дальше к границе.

В ходе обысков по адресам проживания и в транспортных средствах сотрудники спецслужб изъяли фиктивные справки о негативных результатах ПЦР-тестов, изготовленные с использованием реквизитов одного из сертифицированных отечественных медицинских учреждений, а также электронные носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленникам готовят подозрения по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.