14.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Украина
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На границе с Крымом украинские РСЗО отработали отход после нанесения удара


На одном из полигонов Херсонской области прошли плановые занятия по развёртыванию в боевое положение и быстрому отступлению РСЗО «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка-У».

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полевые тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. В считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность к поражению целей», – говорится в сообщении.

«В группировке войск, которые защищают юг Украины, согласно плану, ежедневно продолжаются мероприятия боевой подготовки. Поэтому, именно благодаря хорошим умениям и навыкам наши воины демонстрируют хорошую выучку и высокое профессиональное мастерство», – прокомментировал учения командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, батареи и расчеты быстро совершили марш, заняли огневые позиции, развернулись и отрабатывали точное наведение на цели, после чего отработали быстрый отход с позиций и вернулись в районы сосредоточения.


Видеозапись учений опубликовали на «Украинском милитарном портале». В сюжете видно, как РСЗО и «Точки» выехали на позиции, привели ракеты в боевую готовность, после чего оперативно свернулись и уехали.

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