На границе с Крымом ВСУ готовятся сыграть на опережение

10.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина проведет свои военные учения на границе с Крымом в противовес масштабным российским «Кавказ-2020», которые стартуют в сентябре.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил командующий карательной группировкой ВСУ в Донбассе Сергей Наев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Наева, это делается для того, чтобы российские учения не перешли в наступление.

«Конечно, это нормальная военная практика – предусмотреть действия врага и адекватно проводить такие же действия, которые совершает он. При этом, вести разведку так, чтобы опередить его на некоторое время, чтобы знать, подразделения и части, которые будут собраны у государственной границы, они демонстрируют, проводя учения, или готовятся. Потому такие действия будут с нашей стороны – и учения, и так же ведение разведки всеми органами с применением всех видов», – заявил Наев.

Ранее блогер Алексей Арестович, считающий себя военным экспертом, заявил о высокой вероятности наступления российских войск на Украину в процессе учений «Кавказ-2020».