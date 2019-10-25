На границе с Россией арестовали бывшего артиллериста ДНР

25.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

На границе с Россией, в пункте пропуска “Меловое” в Луганской области задержали бывшего артиллериста ЛНР, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



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“Члена незаконных вооруженных формирований задержали в пункте пропуска “Меловое” на границе с Россией, военнослужащие Луганского пограничного отряда”, – говорится в сообщении.

Задержанный 49-летний уроженец города Мариуполь рассказал украинским пограничникам на допросе, что имея специальное образование, летом 2014 участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины на стороне ополчения в городе Славянск, а именно – осуществлял техническое обслуживание артиллерийского вооружения.

“Впоследствии в составе “1-й Славянской механизированной бригады ДНР” участвовал в должности “старшего офицера батареи” в так называемой обороне Снежного против ВС Украины, осуществлял организацию системы огня НЗФ, в том числе в боях в районе Саур-могилы. В период с весны 2015 года до середины августа 2017 года “проходил службу” в должности заместителя начальника отделения артиллерии “5-й механизированной бригады ДНР” в городе Макеевка и городе Докучаевск Донецкой области”, – сообщили в пресс-службе.

После проведения всех процессуальных действий мужчина передан представителям СБУ для принятия дальнейшего правового решения.