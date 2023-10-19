«На их место приходят Китай и Россия» – Карасёв заявил, что США теряют Ближний Восток

Вадим Москаленко .  
19.10.2023 21:33
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Дзен, Запад, Израиль, Общество, Политика, Россия, США, Украина


США уже не в состоянии решать проблемы Ближнего Востока, что означает потерю позиций Вашингтона в регионе.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США уже не в состоянии решать проблемы Ближнего Востока, что означает потерю позиций Вашингтона...

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«Если будет потеря Израиля, если там не будет решена проблема безопасности, если не будет решён еврейско-палестинский вопрос, это значит, что Запад, Америка, потеряет серьёзные рычаги давления на Ближний Восток.

А вакуума силы в геополитике не бывает. Значит, кто возьмёт это влияние? Иран, Турция, Китай, Россия. Это если в ближайшее время администрация Байдена не продемонстрирует какой-то успех, потому что сейчас это неуспех», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что без помощи Китая и России Вашингтон уже ничего не может поделать.

«Пока это дипломатический проигрыш, потому что сорваны встречи, но я бы не сказал, что это окончательный проигрыш. Есть ещё возможности для урегулирования.

Хотя, думаю, Запад уже не в состоянии самостоятельно решить арабо-израильские проблемы, палестино-израильские проблемы, не говоря уже о ХАМАС. Надо будет подключать и других игроков.

Уже, наверное, без Китая, без Турции, без России, будет очень трудно решить. Это влияние на арабский мир», – добавил политолог.

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