«На их место приходят Китай и Россия» – Карасёв заявил, что США теряют Ближний Восток
США уже не в состоянии решать проблемы Ближнего Востока, что означает потерю позиций Вашингтона в регионе.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Если будет потеря Израиля, если там не будет решена проблема безопасности, если не будет решён еврейско-палестинский вопрос, это значит, что Запад, Америка, потеряет серьёзные рычаги давления на Ближний Восток.
А вакуума силы в геополитике не бывает. Значит, кто возьмёт это влияние? Иран, Турция, Китай, Россия. Это если в ближайшее время администрация Байдена не продемонстрирует какой-то успех, потому что сейчас это неуспех», – сказал Карасев.
Он подчеркнул, что без помощи Китая и России Вашингтон уже ничего не может поделать.
«Пока это дипломатический проигрыш, потому что сорваны встречи, но я бы не сказал, что это окончательный проигрыш. Есть ещё возможности для урегулирования.
Хотя, думаю, Запад уже не в состоянии самостоятельно решить арабо-израильские проблемы, палестино-израильские проблемы, не говоря уже о ХАМАС. Надо будет подключать и других игроков.
Уже, наверное, без Китая, без Турции, без России, будет очень трудно решить. Это влияние на арабский мир», – добавил политолог.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.