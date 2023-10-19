«На их место приходят Китай и Россия» – Карасёв заявил, что США теряют Ближний Восток

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США уже не в состоянии решать проблемы Ближнего Востока, что означает потерю позиций Вашингтона в регионе.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет потеря Израиля, если там не будет решена проблема безопасности, если не будет решён еврейско-палестинский вопрос, это значит, что Запад, Америка, потеряет серьёзные рычаги давления на Ближний Восток. А вакуума силы в геополитике не бывает. Значит, кто возьмёт это влияние? Иран, Турция, Китай, Россия. Это если в ближайшее время администрация Байдена не продемонстрирует какой-то успех, потому что сейчас это неуспех», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что без помощи Китая и России Вашингтон уже ничего не может поделать.

«Пока это дипломатический проигрыш, потому что сорваны встречи, но я бы не сказал, что это окончательный проигрыш. Есть ещё возможности для урегулирования. Хотя, думаю, Запад уже не в состоянии самостоятельно решить арабо-израильские проблемы, палестино-израильские проблемы, не говоря уже о ХАМАС. Надо будет подключать и других игроков. Уже, наверное, без Китая, без Турции, без России, будет очень трудно решить. Это влияние на арабский мир», – добавил политолог.