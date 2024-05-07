На инаугурации Путина банкиры впервые запели гимн России

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Владимир Путин вступил сегодня в должность президента РФ.

В Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации. На нее были приглашены почти 2,6 тысячи человек. Среди них не только чиновники, депутаты, сенаторы и артисты, но и дети погибших героев СВО.

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В своем обращении к россиянам после принесения клятвы Путин призвал «поклониться всем, кто сражается за наше Отечество» и пообещал сделать все, «чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении».

«Мы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед», – заявил Путин.

Кроме того, он коснулся отношений России с Западом.

«Мы не отказываемся от диалога, выбор за ними, разговор возможен, но не с позиции сила, чванства и чувства собственной исключительности», – подчеркнул российский лидер.

Он завершил свою речь призывом к единству.

«Мы – единый, великий народ. Вместе преодолеем все преграды, воплотим все в жизнь всё задуманное. Вместе – победим!», – резюмировал Путин.

Потом последовал салют под патриотическую песня «Славься».

Трансляцию церемонии инаугурации вели не только российские телеканалы, но и западные BBC, Sky News, NBC, ABC.

Публицист Сергей Мардан отмечает в своем тг-канале, что церемония инаугурации прошла «в обстановке почти стерильной от недружественных государств».

«Посол ЕС в России не будет присутствовать сегодня на инаугурации президента России Владимира Путина. США также не будут представлены на инаугурации президента России. От стран-членов Европейского Союза будут присутствовать послы 8 государств. Включая Францию», – пишет Мардан.

Политологу Павлу Данилину очень понравилось отсутствие на церемонии не только западных послов, но и сомнительных деятелей культуры.

«Как много мерзких лиц типа Пугачевой, Галкина, Чубайса, Макаревича и прочих т.н. представителей «элиты» мы не увидели сегодня в Кремле на инаугурации. Да и в России тоже. И воздух без них стал много чище. Чувствуете?», – пишет Данилин.

Его коллега Сергей Марков заметил, что на сегодняшней инаугурации в отличии от предыдущей, все присутствующие пели гимн России.

«Потому что сейчас быть патриотом уже не стесняются быть. Даже вот глава Газпрома Миллер поёт гимн. Не думал, что когда-то увижу глав госкорпораций и банкиров, поющих гимн России», – написал Марков.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова считает, что эта инаугурация отличается от прежних.

«Я прямо чувствую это. Времена другие – неспокойные. Новые вызовы. И окружённый этими вызовами, находясь внутри них, народ России выразил доверие Владимиру Путину на выборах президента, проголосовал за него. А инаугурация – это не просто красивая церемония, а принесение присяги народу», – написала Ахмедова.