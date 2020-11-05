10.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Общество, Политика, Россия, Скандал
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На Камчатке не могут найти достойного претендента на пост «министра счастья»


Власти Камчатского края пока подбирают кандидатуры на пост главы впервые создаваемого в регионе «Министерства счастья».

Об этом сообщает РАИ «Камчатка-Информ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По нескольким (министрам), честно скажу, еще окончательные решения не приняты. В частности, по Министерству социального благополучия», – сказал губернатор края Владимир Солодов.

В октябре он предложил разделить местное министерство труда и социальной защиты населения на два: минтруда и министерство семейной политики и благополучия общества, которое назвал «министерством счастья».

Инициатива губернатора не встретила поддержки у жителей полуострова, которые оставили много язвительных комментариев в соцсетях. Депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский назвал сюжет с «министерством счастья» проявлением пиара нового молодого губернатора, который получил образование в Институте политических наук в Париже.

В 2016 году после поездки в Арабские Эмираты создать министерство счастья в России предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.


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