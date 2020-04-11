На канале Ахметова признали, что Россия куда ближе к Европе, чем Украина

11.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия куда больше похожа на Европу, чем Украина, несмотря на антироссийские санкции, государственную неповоротливость и «не совсем демократическую» форму управления.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24», принадлежащего олигарху Ринату Ахметову, заявил бывший депутат Верховной рады Михаил Добкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня сегодня огромное разочарование теми действиями, которые совершает власть, у меня абсолютное непонимание, в какую сторону мы идём. Говорят, что мы идём в Европу, а я смотрю по тем законам, которые приняты в России, по тому, как там платят налоги, по тому, как там относятся к своей стране, по тому, как они делают многие вещи – они намного ближе к Европе подошли, находясь под санкциями, с не совсем демократической формой правления внутри себя и будучи таким не совсем поворотливым государством.

А мы вроде бы как всеми поддерживаемы, у нас всё хорошо, нам дают кредиты МВФ, если это хорошо, а мы как-то уходим всё время в сторону, причём не то что даже не в сторону Европы, а уже не знаю, в чью сторону, даже уже в Азию не идём», – заявил Добкин.