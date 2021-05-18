На канале Медведчука обещают возвращение Крыма в состав Украины

18.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Крым «вернется в Украину» в исторической перспективе. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый», входящего в пул Виктора Медведчука, заявил Константин Грищенко, занимавший во времена президентства Виктора Януковича должности посла в Москве и главы МИД Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грищенко повторил тезис украинских националистов, что нужно относиться к Крыму, как к Запад когда-то к республикам Прибалтики – не признавал вхождение в состав СССР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Крым вернется в Украину в исторической перспективе. Вернее, он может вернуться, но когда это может быть, когда сложатся предусловия для возвращения Крыма, сейчас сказать будет чрезвычайно сложно, поскольку у нас есть другой приоритет. Конечно, это вопрос Донбасса, вопрос войны, прекращения. Даже самой возможности того, что мы можем быть втянуты в серьезные военные действия.

Потому параллель с тем, что должна быть позиция Украины – это позиция США, Великобритании относительно балтийских стран. Они никогда не признавали их вхождение в Советский Союз, тем не менее, сотрудничали и во времена Второй мировой войны, и мы знаем десятки разных договоренностей в разные времена.

Когда создались предусловия для восстановления суверенитета этих государств, они въехали в готовые, сохраненные дома своих посольств в Вашингтоне и Великобритании. Им не пришлось бегать как нам и искать эти помещения.

Конечно, не в этом суть, но это, все-таки, если реалистично говорить, отдаленная перспектива. Но если ты про нее не будешь говорить вообще, то о ней просто забудут», – заявил Грищенко.