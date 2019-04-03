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03.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Мнение, Украина
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На канале Медведчука увидели в Зеленском шанс на переход к парламентской республике

Не исключено, что феномен Владимира Зеленского – это знак свыше для Украины накануне перехода от президентской к парламентской республике.

Об этом в эфире контролируемого структурами Виктора Медведчука телеканала «112» заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» одессит Дмитрий Спивак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кандидат на должность президента сорокамиллионной страны, не произнёсший ни одного политического мессиджа, получает 30 процентов поддержки. Это феноменальная история, это ненависть трети населения к действиям нынешней власти… Ни один сидящий здесь, никто не знает, кто такой Зеленский как политик. Знаете, почему? Потому что Владимир Зеленский не знает, какой Зеленский политик. В этом его слабые, сильные стороны, но это наша данность», – заявил эксперт.

«Я скажу, как я для себя эту данность сформировал: вполне возможно, это исторический сигнал Вселенной. Уж простите, всё нормально, я в адекватном состоянии. Может быть, после избрания Владимира Зеленского президентом государства наша европейская страна Украина, которая как-бы де-юре живёт в парламентско-президентской республике, но это ж всё чушь, сегодня главное действующее лицо – президент, может быть, это, действительно, тот исторический момент, когда с президентом Зеленским Украина перейдёт к реальной парламентской республике», – добавил Спивак.

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