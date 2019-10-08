На канале Медведчука заявили, что особый статус уничтожит Украину

08.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Встреча в «нормандском формате» и выполнение Украиной всех взятых на себя обязательств якобы продемонстрирует внешнеполитическую зависимость Киева от других государств.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда условием для встречи в Нормандском формате было подписание формулы Штайнмайера, а фактически – легализация боевиков, выборы в Донбассе без контроля над границей, без выведения войск, потребности в этой встрече в нормандском формате нет. Какая потребность? Встретиться, как когда-то президент довоенной Чехословакии Бенеш, и посидеть в приёмной Гитлера, пока лидеры Британии, Франции и Германии расчленяли его страну?

Для чего Зеленскому эта встреча? Пожать руку Путину и взять на себя обязательство, как уже говорят депутаты в его партии, имплементировать формулу Штайнмайера в новый закон об особом статусе, и согласовать этот закон с Россией? Скажите мне, какая страна позволяет себе собственное законодательство согласовывать с другими государствами? Мы таким образом признаём, что мы не самостоятельная страна, находимся под внешним влиянием не только МВФ, не только под экономическим влиянием, но и под политическим», – возмутился Ляшко.

По его мнению, предоставление особого статуса Донбассу может окончательно уничтожить Украину.

«Покажите мне план Зеленского о достижении мира и возвращению территорий. Если план Зеленского – это восстановление моста в Станице Луганской – это важно, но это не план.

Но мы видим элементы этого плана – это отведение войск. Это вообще нонсенс – на своей территории отводить свои войска. Сначала отдавать жизни, чтобы их освободить, а потом отводить войска, создавая, фактически, серую зону, где будут хозяйничать диверсионные группы противника, и если пророссийская армия не выполнит эти условия, то как назад вернуть эти территории?

Кроме того, один из элементов плана, который предлагает Зеленский – это особый статус для Донбасса. Если особый статус для Донбасса, то почему не для Одессы, не для Черновцов, Львова, или моего родного Чернигова? У нас унитарная страна.

У нас уже был особый статус Крыма, где ничего не делалось, и в результате произошла аннексия и потеря полуострова. Потому никакого особого статуса для Донбасса быть не может по одной причине – мы открываем ящик Пандоры. У нас большие проблемы с вмешательством Венгрии в Закарпатье, Румыния в Буковине и Бессарабии. И эти проблемы тоже подогреваются, иностранные разведки не спят.

Потому надо понимать, в каких условиях мы живём – мы фактически открываем ящик Пандоры и провоцируем новые конфликты внутри страны. Если дать одному особый статус, другие регионы тоже скажут: «Дайте и нам, а то мы возьмёмся за оружие, как это сделали в Донбассе, потому что они там защищались вроде как от украинского языка», – резюмировал националист.